Quand un ancien joueur de Marseille s’extasie devant le PSG

Le PSG fait partie des meilleurs clubs d’Europe cette saison. Jonathan Rowe, ancien joueur de l’OM, s’est montré dithyrambique envers le PSG et Khvicha Kvaratskhelia.

Pour la deuxième année consécutive, le PSG s’est qualifié pour la finale de la Ligue des champions. Le 30 mai prochain, il va défier Arsenal pour tenter de conserver sa Ligue des champions. Par ses performances sur le terrain, le club de la capitale impressionne un très grand nombre d’observateurs du football. Certains estiment qu’il est encore la meilleure équipe d’Europe cette saison. Même des joueurs passés par l’Olympique de Marseille sont impressionnés par le PSG. C’est le cas de Jonathan Rowe, qui a quitté l’ennemi intime des Rouge & Bleu l’été dernier après une bagarre dans le vestiaire avec Adrien Rabiot pour rejoindre Bologne en Italie.

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« Je veux voir une grande performance du PSG«

« La finale de la Ligue des champions ? Évidemment, je veux qu’ils gagnent (Arsenal, NDLR). Je veux voir une grande performance du PSG, car ces joueurs, ce trio offensif – Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia – sont tout simplement… Leur prise de décision est exceptionnelle, salue Rowe dans une interview accordée à The Athletic. La demi-finale aller entre le PSG et le Bayern Munich ? J’étais émerveillé. Un joueur préféré au PSG ? Je n’ai pas vraiment de joueur préféré, mais Kvaratskhelia, c’est évident. Il joue à gauche, comme moi la plupart du temps. Je demande toujours de m’envoyer des extraits de ses actions. Ce petit décalage, ce crochet vers l’intérieur et cette frappe enroulée au second poteau… J’essaie d’intégrer ça à mon jeu.«