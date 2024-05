La saison du PSG est terminée. Mais certains s’inspirent du club de la capitale pour se motiver. C’est le cas de la tenniswoman Chloé Paquet qui a nommé ses raquettes avec les noms des joueurs du PSG.

Le PSG est l’un des meilleurs clubs du monde. Il a des fans dans le monde entier, mais également dans d’autres sports. C’est le cas de Chloé Paquet, joueuse de tennis. Hier, elle s’est qualifiée pour le troisième tour de Roland-Garros en battant la numéro 32 mondiale, Kateřina Siniaková (3-6, 7/6, 7,6). Présente en conférence de presse d’après-match, la joueuse fan du PSG a révélé un fait insolite : elle a nommé ses raquettes avec les noms des joueurs du PSG.

« En 2017, on parlait de toi comme d’une grande fan de Javier Pastore. Aujourd’hui, qui est ton joueur préféré au PSG ? En ce moment ? Mes raquettes sont aux noms des joueurs. Je n’ai pas de raquette numéro un, raquette numéro deux, moi ce sont les noms des joueurs. Et il y a une raquette en ce moment où je me sens bien, c’est Asensio, lance la 136e joueuse mondiale dans des propos relayés par BeIN Sports. Elle me porte un peu bonheur. J’avais Kylian, mais j’ai retiré Kylian malheureusement. Donc non, un joueur… toute l’équipe du PSG. Aujourd’hui, c’était celle d’Asensio ? J’ai commencé avec Asensio, je suis passé avec Lucas Hernandez et j’ai terminé avec Ramos (rire !). Je n’ai pas pris Kylian aujourd’hui. »