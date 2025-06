Quand Van Basten compare Dembélé à une légende du football

Ousmane Dembélé a réalisé la meilleure saison de sa carrière. Marco van Basten a comparé le joueur du PSG à une légende du football mondial, Johan Cruijff.

Replacé au poste de faux numéro 9 par Luis Enrique en cours de saison, Ousmane Dembélé a explosé en enchaînant les buts au début de l’année 2025. Avant la Coupe du monde des clubs, le numéro 10 du PSG a marqué 33 buts et délivré 15 passes décisives en 49 matches toutes compétitions confondues. Meilleur joueur et buteur de Ligue 1 (21 buts), il a également été désigné meilleur joueur de la saison en Ligue des champions avec huit buts et six passes décisives, dont deux en finale. Marco van Basten a comparé l’international français à une légende du football.

A voir aussi : Konaté : « Ousmane Dembélé mérite le Ballon d’or »

« Il joue un peu comme Johan Cruijff le faisait souvent en faux attaquant »

« Cela a commencé un peu en milieu de saison, car ils ont eu beaucoup de difficultés au début. Et à partir de ce moment-là, Dembélé a commencé à jouer au centre. La liberté avec laquelle il a fait ça, tout comme les ailiers… C’est pour ça que ça a vraiment formé un bon ensemble. Il joue un peu comme Johan Cruijff le faisait souvent en faux attaquant », lance la légende du football néerlandais dans l’émission Rondo sur Ziggo Sport, dans des propos relayés par Foot Mercato.