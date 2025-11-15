Quatre joueurs du PSG assurés d’être à la Coupe du monde avec les Bleus ?

L’équipe de France s’est qualifiée pour la Coupe du monde 2026. S’ils sont aptes, quatre joueurs du PSG seraient assurés d’être dans la liste de Didier Deschamps.

Grâce à sa large victoire contre l’Ukraine jeudi soir (4-0), l’équipe de France a validé son billet pour la Coupe du monde 2026. Si la compétition se déroulera dans huit mois, il y a des certitudes dans la liste de 26 que devrait choisir Didier Deschamps pour la compétition aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Et dans ces certitudes, sauf blessure, quatre joueurs du PSG sont présents, selon L’Equipe. Doublure de Mike Maignan, Lucas Chevalier devrait bien être dans la liste. « Pendant l’été, dans la foulée de son transfert onéreux et spectaculaire au PSG, il est arrivé à l’escorte médiatique des Bleus de se demander si Lucas Chevalier (24 ans) ne pouvait pas, à terme, contester la supériorité de Mike Maignan (30 ans). C’est une question qui a été balayée par l’automne et qui a peu de chances de revenir avant la Coupe du monde, parce qu’il existe, actuellement, moins de raisons de remettre en cause le nom du numéro un que celui du numéro deux. L’enjeu des sept mois à venir consistera pour Chevalier, donc, à montrer qu’il est un gardien à la hauteur de son nouveau club. » Ce sera également le cas de Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola.

Lucas Hernandez et Warren Zaïre-Emery en ballotage

Le quotidien sportif indique que Lucas Hernandez, qui devrait enchaîner les matches avec le PSG en raison de l’absence de Nuno Mendes est en balance pour intégrer la liste de Didier Deschamps. Si le sélectionneur des Bleus décide de convoquer Benjamin Pavard pour le faire jouer à droite, le numéro 21 du PSG aurait de bonnes chances de rester le quatrième défenseur central. Il a l’avantage d’être gaucher, ce que n’est pas Loïc Badé, assure L’Equipe. En ce qui concerne Warren Zaïre-Emery, qui semble avoir retrouvé son meilleur niveau depuis le début de la saison, il devra poursuivre cette belle saison sous le maillot du PSG pour ne pas passer à la trappe.