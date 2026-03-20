Quatre joueurs du PSG convoqués avec le Portugal

Après le déplacement à Nice demain soir, un très grand nombre de joueurs du PSG vont rejoindre leurs sélections nationales respectives. Ce sera le cas des quatre Portugais de l’effectif.

La dernière trêve internationale avant la Coupe du monde 2026 va avoir lieu en cette fin du mois de mars. Comme lors de chaque coupure internationale, un très grand nombre de joueurs du PSG vont rejoindre leurs sélections nationales respectives. Ce sera le cas pour les quatre joueurs Portugais du PSG, Vitinha, João Neves, Nuno Mendes et Gonçalo Ramos.

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Une liste sans Cristiano Ronaldo

Les quatre Portugais du PSG ont été sélectionnés par Roberto Martinez pour les matches amicaux du Portugal contre le Mexique le 28 mars (3 heures du matin en France) et les États-Unis le 31 mars (une heure en France). Blessé, Cristiano Ronaldo ne figure pas dans cette liste alors que l’ancien du PSG, Gonçalo Guedes, qui brille cette saison avec la Real Sociedad (34 matches toutes compétitions confondues, neuf buts, sept passes décisives), fait son retour au sein de la Seleçao.

La liste du Portugal

Gardiens : Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton Wanderers), Rui Silva (Sporting CP)

Défenseurs : Matheus Nunes (Manchester City), Diogo Dalot (Manchester United), João Cancelo (FC Barcelone), Nuno Mendes (PSG), Gonçalo Inácio (Sporting CP), Renato Veiga (Villarreal), António Silva (SL Benfica), Tomás Araújo (SL Benfica).

Milieux de terrains : Rúben Neves (Al Hilal), Samú Costa (Majorque), Mateus Fernandes (West Ham), João Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Rodrigo Mora (FC Porto).