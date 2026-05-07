Quatre joueurs du PSG dans l’équipe de la semaine de la C1

Hier soir, le PSG a validé son billet pour la finale de la Ligue des champions après son nul sur la pelouse du Bayern Munich. Il a placé quatre de ses joueurs dans l’équipe type de la semaine.

Après sa victoire spectaculaire au Parc des Princes lors de la demi-finale aller de la Ligue des champions (5-4), le PSG se déplaçait hier à Munich pour valider son billet pour la finale à Budapest le 30 mai prochain. Et les Parisiens se sont rapidement mis à l’abri grâce à un but d’Ousmane Dembélé qui a permis aux joueurs de Luis Enrique d’être plus sereins. Héroïques en défense, les Parisiens ont résisté aux assauts des Munichois et n’ont craqué qu’en toute fin de temps additionnel quand Harry Kane a trompé la vigilance de Matvey Safonov. Comme après chaque tour de Ligue des champions, l’UEFA désigne l’équipe type de la semaine.

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Le PSG, équipe l’a plus représenté avec Arsenal

Pour celle des demi-finales retours, quatre joueurs du PSG ont été nommés. Patron de la défense parisienne et élu homme du match, Willian Pacho figure bien évidemment dans cette dernière dans une défense à trois où il accompagne William Saliba et Marc Pubill. Le numéro 51 du PSG, également nommé pour le titre de meilleur joueur de la semaine, a été battu par Declan Rice. Les deux joueurs de couloir qui ont déstabilisé la défense munichoise,Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué sont aussi présents dans ce onze, tout comme Ousmane Dembélé, seul buteur de la rencontre côté Rouge & Bleu. Le Ballon d’Or a aussi reçu la distinction du plus beau but de la semaine. Il était en concurrence avec celui d’Harry Kane. Le PSG est le club le plus représenté dans cette équipe avec quatre joueurs, à égalité avec Arsenal, l’autre finaliste qui a écarté l’Atlético de Madrid (1-1, 1-0).