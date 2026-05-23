Quatre joueurs du PSG parmi les 100 nommés pour le Golden Boy 2026

Comme chaque année en fin de saison, Tuttosport a dévoilé sa liste des 100 nommés pour le titre de Golden Boy 2026. Dans cette dernière, quatre joueurs du PSG y figurent. Ils concourent pour succéder à leur coéquipier Désiré Doué, lauréat en 2025.

Auteur d’une saison 2024-2025 de très haut niveau, avec une finale de Ligue des champions XXL durant laquelle il s’était offert un doublé et une passe décisive, Désiré Doué avait reçu le Golden Boy 2025, trophée récompensant le meilleur jeune joueur de moins de 21 ans en Europe. Vainqueur de cette distinction individuelle remise par le quotidien sportif italien Tuttosport, le numéro 14 du PSG ne pourra pas se succéder à lui-même. En effet, aucun vainqueur du Golden Boy ne peut être réélu selon les règles du trophée. L’international français pourrait voir l’un de ses coéquipiers au PSG lui succéder.

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Warren Zaïre-Emery pour succéder à Désiré Doué ?

En effet, quatre d’entre eux figurent dans la liste des 100 nommés pour le Golden Boy 2026, qui sera remis en décembre prochain. Warren Zaïre-Emery, Senny Mayulu, Ibrahim Mbaye et Dro Fernandez sont en course pour ce trophée, dont la liste va se réduire progressivement au fil des mois. Outre les quatre joueurs du PSG, douze autres pensionnaires de Ligue 1 sont présents dans cette liste, dont le titi Ethan Mbappé, qui évolue désormais à Lille. La France est la nation la plus représentée avec treize joueurs, devançant l’Angleterre (dix) et l’Espagne (huit). Selon les premières estimations, c’est Warren Zaïre-Emery qui est le favori pour ce Golden Boy 2026. S’il se classe deuxième derrière Lamine Yamal, ce dernier est hors course, ayant remporté l’édition 2024 ne pouvant plus être éligible. Le titi du PSG devance Pau Cubarsi du FC Barcelone. S’il remporte une nouvelle Ligue des champions avec le PSG et qu’il réalise une belle Coupe du monde avec la France après sa très belle saison 2025-2026 où il a retrouvé son meilleur niveau, il accentuerait très certainement ses chances de succéder à son coéquipier au PSG, Désiré Doué.