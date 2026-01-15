Psg joie
Image : PSG.fr

Quatre joueurs du PSG présents dans la TOTY, l’équipe de l’année sur EA Sports FC 26

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas15 janvier 2026

Le PSG a réalisé une année 2025 historique. Il a placé quatre de ses joueurs dans la TOTY, l’équipe de l’année sur EA Sports FC 26.

Lors des différentes cérémonies de prix individuels, le PSG a pratiquement tout raflé. Ce jeudi soir, la simulation de jeu de football, EA Sports FC 26, a dévoilé son équipe type de l’année. Neuf joueurs du club de la capitale étaient nommés pour intégrer cette dernière (Bradley BarcolaDésiré DouéOusmane DembéléMarquinhosNuno MendesWillian PachoJoao NevesVitinha et Gianluigi Donnarumma). Mais seulement quatre d’entre eux figurent dans le onze, un par ligne.

Un par ligne

Transféré par le PSG à Manchester City l’été dernier, Gianluigi Donnarumma est le gardien de cette équipe. Meilleur latéral gauche du monde, Nuno Mendes y figure également. L’international portugais accompagne Jules Koundé, William Saliba et Virgil Van Dijk en défense. Au milieu de terrain, Vitinha est entouré de Pedri et de Declan Rice. Élu Ballon d’Or, Ousmane Dembélé figure également dans ce onze au poste d’ailier droit. Il accompagne son compatriote, Kylian Mbappé, dans le couloir gauche, et Erling Haaland, en pointe. 

  • Le XI de l’année d’EA Sports FC 26 : Donnarumma (PSG / Manchester City) – Koundé (Barcelone), Saliba (Arsenal), Van Dijk (Liverpool), Mendes (PSG) – Pedri (Barcelone), Vitinha (PSG), Rice (Arsenal) – Dembélé (PSG), Haaland (Manchester City), Mbappé (Real Madrid)

