Quatre joueurs du PSG titulaires ce soir avec leurs sélections

Ce mardi soir, sept joueurs du PSG sont concernés par un match des Qualifications à la Coupe du monde 2026. Quatre d’entre eux sont titulaires avec le Portugal et la France.

Alors qu’Illia Zabernyi a participé à l’intégralité de la rencontre entre l’Ukraine et l’Azerbadjian qui s’est soldée par un match nul (1-1), sept autres joueurs du PSG sont concernés par une rencontre des Qualifications à la Coupe du Monde 2026. Trois du côté de la France, qui affronte l’Islande au Parc des Princes, et quatre avec le Portugal qui se déplace en Hongrie.

Ils ont débuté les deux rencontres de la trêve internationale

Seulement quatre d’entre eux sont titulaires lors de ces rencontres. Déjà titulaire contre l’Ukraine vendredi soir, Bradley Barcola va enchaîner ce soir dans l’attaque de l’équipe de France. Ses deux autres coéquipiers du PSG encore disponibles, Lucas Chevalier et Lucas Hernandez, commencent sur le banc. Du côté du Portugal, Nuno Mendes, Vitinha et Joao Neves enchaînent également. Comme contre l’Arménie, Gonçalo Ramos débute la rencontre contre les Hongrois sur le banc.