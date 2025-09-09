Barcola France
Image : Compte X : @PSG_inside

Quatre joueurs du PSG titulaires ce soir avec leurs sélections

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas9 septembre 2025

Ce mardi soir, sept joueurs du PSG sont concernés par un match des Qualifications à la Coupe du monde 2026. Quatre d’entre eux sont titulaires avec le Portugal et la France.

Alors qu’Illia Zabernyi a participé à l’intégralité de la rencontre entre l’Ukraine et l’Azerbadjian qui s’est soldée par un match nul (1-1), sept autres joueurs du PSG sont concernés par une rencontre des Qualifications à la Coupe du Monde 2026. Trois du côté de la France, qui affronte l’Islande au Parc des Princes, et quatre avec le Portugal qui se déplace en Hongrie.

A voir aussi : Sélections – Kvaratskhelia buteur avec la Géorgie

Sélections – Kvaratskhelia buteur avec la Géorgie
canalsupporters.cm

Ils ont débuté les deux rencontres de la trêve internationale

Seulement quatre d’entre eux sont titulaires lors de ces rencontres. Déjà titulaire contre l’Ukraine vendredi soir, Bradley Barcola va enchaîner ce soir dans l’attaque de l’équipe de France. Ses deux autres coéquipiers du PSG encore disponibles, Lucas Chevalier et Lucas Hernandez, commencent sur le banc. Du côté du Portugal, Nuno Mendes, Vitinha et Joao Neves enchaînent également. Comme contre l’Arménie, Gonçalo Ramos débute la rencontre contre les Hongrois sur le banc. 

  • Le XI de départ de la France contre l’Islande : Maignan – Koundé, Konaté, Upamecano, T. Hernandez – Tchouameni, Koné – Barcola, Olise, M. Thuram – Mbappé (cap.)
  • Le XI de départ du Portugal contre la Hongrie : Costa – Cancelo, Dias, R.Neves, MendesVitinha, Fernandes, J.Neves – Neto, Ronaldo (cap.), Silva

Tags
Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas9 septembre 2025

Articles similaires

Vitinha Neves Nuno Mendes

Tribune CS – France / Islande et Hongrie / Portugal

9 septembre 2025
Barcelone Psg

Le FC Barcelone espère toujours recevoir le PSG au Camp Nou

9 septembre 2025
Psg joie

Le lieu de la finale de la Coupe intercontinentale est connu

9 septembre 2025
Joan benjamin gaba

La section judo du PSG recrute un grand nom du judo français

9 septembre 2025
Bouton retour en haut de la page