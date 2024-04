Quatre joueuses du PSG nommées pour les Trophées de la D1

La fin de saison approche pour les Féminines du PSG. Quatre joueuses sont nommées pour les trophées de le saison en D1 Arkema. Jocelyn Prêcheur aussi.

En cette fin de saison 2023-2024, les Féminines du PSG peuvent encore s’offrir trois titres. La Coupe de France, elles qui joueront en finale contre Fleury (4 mai), l’UEFA Women’s Champions League (défaite 3-2 en demi-finale aller contre Lyon) et le championnat. Deuxièmes, les Parisiennes sont qualifiées pour les play-offs du championnat et tenteront de remporter leur deuxième D1 Arkema. Comme à chaque fin de saison, des récompenses individuelles sont décernées.

Deux Parisiennes en concurrence pour le titre de meilleure joueuse

Le 29 avril prochain aura lieu la cérémonie des Trophées de la D1 Arkema. Lors de cette cérémonie, quatre joueuses du PSG et Jocelyn Prêcheur, leur coach, sont en lice pour remporter un titre. Meilleure buteuse et passeuse du championnat, Thabita Chawinga est nommée pour le titre de meilleure joueuse de la saison. L’attaquante est en concurrence avec sa coéquipière au PSG, Grace Geyoro, et la Lyonnaise Lindsey Horan. Katarzyna Kiedrzynek est elle dans les finalistes pour la meilleure gardienne de la saison en compagnie de Christiane Endler, de l’Olympique Lyonnais, et Chiamaka Nnadozié du Paris FC. Thiniba Samoura est elle nommée pour le trophée de la révélation de l’année en compagnie d’Inès Benyahia (Le Havre AC) et Louna Ribadeira (Paris FC). Enfin, Jocelyn Prêcheur est nommé pour le trophée de meilleur entraîneur avec Sonia Bompastor (Olympique Lyonnais) et Sandrine Soubeyrand (Paris FC).