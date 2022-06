Quatre Parisiennes quittent les Féminines du PSG

À l’instar de l’équipe masculine de football, les Féminines du PSG vont vivre de grands changements dans les jours et semaines à venir. Après une saison éprouvante psychologique avec l’agression subie par Kheira Hamraoui et la récente affaire autour de Didier Ollé-Nicolle, une révolution est attendue chez les Parisiennes. En plus de l’organigramme du club, l’effectif des Féminines du PSG connaîtra également des changements. Si la prolongation de contrat de Marie-Antoinette Katoto cristallise les attentions, le club de la capitale a déjà annoncé le départ de certaines joueuses.

Voll, Luana, Däbritz et Khelifi quittent le PSG

En fin de contrat, la milieu de terrain brésilienne, Luana n’est conservée par le PSG. Via son compte Twitter, le club de la capitale a tenu à remercier la Brésilienne de 29 ans après deux ans et demi chez les Rouge & Bleu : « On te souhaite le meilleur pour la suite, beaucoup de réussite. » Une situation contractuelle qui concerne également la gardienne Charlotte Voll (23 ans) et la milieu Lea Khelifi (23 ans). Les Féminines du PSG ont également remercié leurs deux joueuses pour les saisons passées chez les championnes de France 2021.

Cadre de l’effectif des Féminines du PSG depuis son arrivée en 2019, Sara Däbritz a également annoncé son départ alors que son contrat prenait fin le 30 juin prochain. L’Allemande de 27 ans est pressentie pour rebondir du côté de l’OL. Via ses réseaux sociaux, la désormais ex-milieu de terrain du PSG a adressé un message : « Les 3 dernières années ici ont été incroyables pour moi. Quitter mon pays d‘origine pour jouer à l‘étranger était un vrai challenge. J‘ai connu des hauts et des bas à Paris. Des bas qui m‘ont fait devenir plus forte. Des hauts qui m‘ont fait ressentir encore et encore la beauté du football. Avec tout cela, j‘ai grandi en tant que joueuse mais aussi en tant qu‘être humain. J‘ai vécu des moments qui resteront dans ma mémoire. Ensemble, nous avons écrit l‘histoire en remportant le championnat pour la première fois. Merci aux supporters, c‘était un rêve de jouer devant vous au Parc des Princes. Ce sont des souvenirs que je n‘oublierai jamais. »

❤️💙 𝗢𝗕𝗥𝗜𝗚𝗔𝗗𝗢, Luana ! ✨



On te souhaite le meilleur pour la suite, beaucoup de réussite ! 💪 pic.twitter.com/6uVIGIwZWo — PSG Féminines (@PSG_Feminines) June 5, 2022

❤️💙 𝐌𝐄𝐑𝐂𝐈 𝐋𝐞́𝐚❗



Merci pour tout Léa, merci pour ces 3️⃣ saisons passées sous les couleurs parisiennes !



Nous te souhaitons le meilleur pour la suite de ta carrière ! 💪 pic.twitter.com/L9fCLlOSAM — PSG Féminines (@PSG_Feminines) June 5, 2022