L’Équipe du jour a dévoilé son habituel top 30 des personnalités les plus influentes dans le football français. Le PSG est principalement représenté avec 5 représentants… et tous dans le top 12 ! Petit focus sur chacun des représentants Rouge & Bleu en commençant par celui qui est en tête de ce classement… Kylian Mbappé.

L’international français « taille patron » avec « une année 2021 où il a repris sa marche en avant et passé un nouveau cap. Les dirigeants parisiens sont assez clairs sur le statut de son attaquant et « le constat ‘est peu discutable » : « Mbappé a porté l’équipe comme jamais, (…) il a explosé ses compteurs. Il est devenu plus régulier, enchaînant les prestations consistantes et passant rarement à côté. Il est plus décisif, y compris dans les grands rendez-vous. » Il est aussi plus complet avec 22 passes décisives en 2021 (17 avec le PSG, 5 avec les Bleus). Ces prochains mois, il pourrait même devenir le premier à terminer meilleur buteur et meilleur passeur de la L1. « Au sein d’une animation parisienne le plus souvent décevante, le contraste est d’autant plus saisissant. Cela pourrait d’ailleurs, paradoxalement, servir les intérêts des dirigeants de la capitale dans leurs intentions de prolongation. En attendant de voir si Messi retrouvera son rayonnement catalan et Neymar sa forme d’avant, ce PSG est devenu le PSG de Mbappé », conclut le quotidien sportif.

Leo Messi est troisième de ce classement et son plan de carrière bien huilé « a volé en éclats en août, quand il a dû quitter son cocon de Barcelone, où il vivait depuis ses 13 ans, pour prendre la direction de Paris. Son arrivée surprise au PSG a eu un retentissement planétaire phénoménal, transformant aussitôt l’opération en succès marketing. » Mais son rendement sportif est jugé comme décevant avec seulement un seul but inscrit en Ligue 1 sur toute la première partie de saison. Le quotidien sportif l’explique par sa « fin brutale de son histoire avec le Barça a été vécue comme un véritable choc par lui et ses proches. Ce dont témoignent ses larmes à son départ, lui si pudique. (…) Mais En dépit de son CV, il n’est pas arrivé en terrain conquis dans le vestiaire du PSG, n’a pas cherché à imposer ses vues. Il a voulu être traité comme les autres (si si), à tel point que son attitude, pleine d’humilité et de discrétion, a surpris et été plutôt appréciée. » Le joueur se sentirait aujourd’hui « à son aise » dans la capitale.

L’année 2021 de Neymar n’aura pas été sa meilleure avec seulement 11 buts et 9 passes décisives toutes compétitions confondues, victime de blessures longue durée aux adducteurs et aux chevilles. Mais « il n’en demeure pas moins l’une des superstars de la L1. (…) Le Brésilien s’est fixé pour 2022 l’objectif de tout donner pour recouvrer une forme optimale et retrouver les sommets, en club comme sous le maillot de la Seleçao pour laquelle il s’est promis d’arriver au top à la Coupe du monde au Qatar. »

Kadidiatou Diani est la première footballeuse de ce top 30 de 2021. Nous vous partagerons les meilleurs extraits de son interview accordée au journal L’Équipe dans un article qui sera en ligne rapidement ce jeudi.

Le président Nasser Al-Khelaïfi est douzième de ce classement car dans cette période trouble, ce dernier a pris une nouvelle dimension. Pas uniquement parce qu’il a été l’un des grands artisans de la signature de Lionel Messi au PSG, mais aussi parce qu’au printemps 2021, « le Qatarien a pris la tête de l’opposition au projet de Super Ligue lancé, pour concurrencer la Ligue des champions de l’UEFA, par douze grands clubs européens. (…) Par la suite il a été désigné président de l’Association européenne des clubs (ECA), à la place d’Andrea Agnelli, patron de la Juve. Cette nouvelle casquette s’ajoute à celles de membre du comité exécutif de l’UEFA et du conseil d’administration de la Ligue de football professionnel. Sa voix pèse de plus en plus. Si le PSG tarde encore à régner sur le foot européen, son président, lui trône au sommet des instances », écrit L’Équipe.