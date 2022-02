Si les huitièmes de finale de la Ligue des champions sont actuellement en cours, l’édition 2021-2022 va connaître un changement dans les heures à venir. En effet, la guerre entre l’Ukraine et la Russie aura également des conséquences dans le monde du sport. Alors que la finale de l’UEFA Champions League est initialement programmée dans la stade russe de Saint-Pétersbourg (Gazprom Arena) le 28 mai prochain, cette dernière sera délocalisée, selon les informations de différents médias. Et comme annoncé dans un communiqué par l’instance européenne, « le Comité exécutif de l’UEFA prendra des décisions, qui seront annoncées demain (vendredi). »

Et selon les informations de Bild, quatre villes sont actuellement en lice pour accueillir la finale de la reine des compétitions de clubs. D’après le quotidien allemand, Londres (Angleterre), Budapest (Hongrie), Madrid (Espagne) et Istanbul (Turquie) sont les potentielles villes qui pourront accueillir cette finale de Ligue des champions. L’UEFA donnera à priori plus de détails ce vendredi.