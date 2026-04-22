Quatrième gardien du PSG, Martin James absent deux mois ?

Gardien de l’équipe U19 du PSG, Martin James ne devrait plus jouer cette saison. En effet, il s’est blessé au genou contre le Real Madrid et devrait être absent deux mois.

Quatrième gardien du PSG, Martin James est le portier titulaire de l’équipe U19 des Rouge & Bleu. Ce dernier réalise une belle saison. Titulaire lors de la demi-finale de la Youth League contre le Real Madrid, il aurait pu être le héros des titis parisiens. Auteur d’une belle prestation durant la rencontre, il n’a malheureusement pas réussi à qualifier son équipe en finale lors de la séance des tirs au but. Malgré une première tentative raté des Madrilènes, il a vu ses coéquipiers en manquer plusieurs et perdre cette séance.

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Touché au ligament latéral externe du genou gauche

Sur son compte Instagram, le titi du PSG a annoncé la fin de saison en raison d’une blessure au genou contractée durant la demi-finale de la Youth League. Dans son post, il a expliqué qu’il sera éloigné des terrains pour quelque temps, sans préciser la durée de son absence. L’Equipe explique que Martin James devrait être absent durant deux mois environ. Le quotidien sportif indique que le portier est victime d’une atteinte au genou gauche – plus précisément au ligament latéral externe.