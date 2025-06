Quel entraîneur pour les Féminines du PSG la saison prochaine ?

Après une saison difficile à tous les niveaux, les Féminines du PSG doivent désormais partir sur de nouvelles bases, à commencer par l’entraîneur.

Eliminées précocement de la Ligue des champions puis battues en finales d’Arkema Première Ligue et Coupe de France, les Féminines du PSG ont vécu une saison 2024-2025 difficile sur le plan sportif. À cela s’ajoutent les tensions au sein de l’effectif, qui ont conduit au limogeage de Fabrice Abriel et au départ libre de Marie-Antoinette Katoto. Désormais, les vice-championnes de France doivent repartir sur des bases saines pour l’exercice 2025-2026, à commencer par l’entraîneur.

Le dernier mot reviendra à Nasser Al-Khelaïfi

Et selon les informations de RMC Sport, plusieurs profils ont été identifiés par la direction parisienne. Après avoir assuré l’intérim en fin de saison, Paulo César conserve une longueur d’avance « par sa connaissance du club, de la discipline et du groupe professionnel avec lequel la collaboration a bien fonctionné durant les quelques semaines de son intérim. » Deux autres profils, dont les noms n’ont pas filtré, sont toujours dans la course dont un coach très expérimenté et spécialiste du football féminin. Un quatrième nom est aussi entré dans la danse récemment. Il s’agit de Marco Simone, ancien joueur des Rouge Bleu. « Il semblerait que l’Italien soit très motivé pour prendre les rênes de l’équipe féminine, il a visionné de nombreux matchs, mais son inexpérience de la discipline ne plaide pas en sa faveur », explique RMC.

Depuis le départ de Fabrice Abriel, de nombreux entraîneurs du championnat de France sont venus aux renseignements. Et récemment, le nom de Corinne Diacre est apparu. Libre depuis 2023, l’ancienne sélectionneuse de l’équipe de France féminine a vu la direction parisienne il y a quelques semaines, qui n’a pas donné suite. Dans ce dossier important, c’est Nasser Al-Khelaïfi qui aura le dernier mot. « Actuellement aux États-Unis pour la Coupe du monde des clubs, le président du PSG a déjà eu des réunions à ce sujet avec le directeur sportif Angelo Castellazzi et devrait acter le choix du futur entraineur rapidement », conclut le média sportif.