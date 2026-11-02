Quel est la meilleure solution au poste de faux numéro 9 sans Dembélé ?

Touché à la cuisse, Ousmane Dembélé devrait manquer encore quelques semaines de compétition. Pour le remplacer au poste de faux numéro 9, Luis Enrique possède plusieurs options. Mais laquelle est la meilleure pour le coach du PSG ?

Depuis la moitié de la saison 2024-2025, Luis Enrique a décidé de replacer Ousmane Dembélé au poste de faux numéro 9. Un choix payant puisque l’international français a enchaîné les bonnes prestations et les buts sous le maillot du PSG, ce qui lui a permis de devenir Ballon d’Or. Touché à la cuisse contre le FC Barcelone, le numéro 10 du PSG va devoir encore attendre avant de retrouver les terrains. Pour le remplacer, Luis Enrique a plusieurs solutions. L’Equipe se demande quelle serait la meilleure solution pour le coach du PSG pour remplacer Ousmane Dembélé.

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Senny Mayulu, celui qui se rapproche le plus du profil de Dembélé

Le recrutement d’attaquants polyvalents offre un large panel de solutions. Alors qu’en interne, certaines voix influentes estiment que Khvicha Kvaratskhelia, absent jusqu’au printemps, ferait un excellent numéro 9, et que Mika Godts comme Quentin Ndjantou partent de plus loin, ils sont quatre – Ferran Torres, Maghnes Akliouche, Senny Mayulu et Désiré Doué – à pouvoir évoluer dans cette position, avance le quotidien sportif. « Mayulu est celui qui se rapproche le plus du profil de Dembélé, et celui qui colle le mieux à ce que Luis Enrique demande du poste. » Il a cette capacité à offrir des relais dos au but, à connecter les lignes et à donner de la profondeur par ses appels, souligne L’Equipe. Sur le papier, Ferran Torres est bien entendu celui qui, par son expérience, offre le plus de garanties à ce poste. Ses douze premiers matches avec Paris donnent un aperçu intéressant de ce qu’il peut offrir : un sens (et un timing) d’appels assez exceptionnels. Mais, dans ce rôle si exigeant, il continue néanmoins de se créer des situations. Torres n’apparaît pas aujourd’hui capable, à la manière d’un Dembélé, d’être un relais dos au but ou même de peser sur le jeu parisien. En ce qui concerne Maghnes Akliouche, sa qualité technique rare dans les petits espaces et la créativité de son jeu de passes peut être une solution fiable entre les lignes. Dans cette position, il aime redescendre pour initier les offensives. Mais il peine à avoir une influence durable. Enfin, Désiré Doué a déjà joué à ce poste au PSG. Mais c’est clairement la solution la moins naturelle, avance L’Equipe. Il y a quelque chose de l’ordre du gâchis à voir l’ex-Rennais, à la créativité débordante sur le côté, s’engluer dans la densité axiale, conclut le quotidien sportif.



















