Quel festivité pour le PSG en cas de sacre en C1 ?

La semaine prochaine, le PSG affronte l’Inter Milan en finale de la Ligue des champions. En cas de succès, le PSG aimerait fêter dans Paris. Mais il est en face d’autorité pas forcément collaborative.

Dans une semaine, le PSG pourrait remporter la première Ligue des champions de son histoire. Pour cela, il faudra battre l’Inter Milan sur la pelouse de l’Allianz Arena de Munich. En cas de sacre, le club de la capitale aimerait réaliser une parade dans Paris, en passant également sur les Champs-Élysées. Une possibilité qui ne plaît pas aux autorités qui craignent des débordements. Selon les informations de L’Equipe, la parade sur les Champs-Élysées, poussée par la direction du PSG, est désormais en attente de validation par le ministre de l’Intérieur. « Un choix cornélien s’annonce, aux conséquences politiques incertaines, avec la crainte de mouvements de foule par les services de police, lors de ce potentiel défilé de célébration, sans compter les risques de violences, dans la nuit du samedi 31 mai au dimanche 1er juin, à l’image de celles déplorées en marge de la demi-finale retour face à Arsenal, le 7 mai. »

La possibilité de présenter la C1 devant l’Arc de Triomphe écartée

Le quotidien sportif explique que ce « qui compliquerait d’autant plus l’organisation et la sécurisation des lieux (barriérage, blocs anti-intrusion…) pour cette éventuelle parade, quelques heures plus tard. Dans tous les cas, ce « paquet » épineux fera l’objet d’un dispositif annoncé « exceptionnel », avec une très forte mobilisation de forces de l’ordre qui pourraient donc s’étaler sur deux jours, en cas de succès du club français, dans ce secteur névralgique des Champs-Élysées. » Une autre réunion technique, côté préfecture de police de Paris (PP), est prévue lundi, toujours sur la faisabilité d’une telle parade, qui verrait l’équipe parisienne remonter les « Champs » sur sa partie haute, avance L’Equipe. La possibilité d’une présentation statique du trophée, sur scène, par les joueurs, devant l’Arc de Triomphe, qui n’a jamais enchanté les autorités, a sérieusement pris du plomb dans l’aile. En l’état, cette volonté ardente du PSG et du propriétaire qatarien QSI, notamment pour des raisons de symbole et d’image à l’international, s’oppose à un refus net des pouvoirs publics, lance le quotidien sportif.

Pas de fan zone dans Paris

On l’a compris, la gestion de ce dossier brûlant est maintenant clairement l’affaire de l’exécutif, d’autant plus que l’hypothèse d’un passage par l’Élysée est désormais sur la table, toujours en cas de sacre parisien, indique L’Equipe. « Le déroulement de cette journée du 1er juin, en version victorieuse, verrait donc les joueurs de Luis Enrique monter directement dans leur car après leur retour à Paris en avion (ils auront dormi à Munich après la finale), dans l’après-midi, pour se rendre directement sur les Champs-Élysées sous escorte. » Ensuite, il y a donc l’option d’une visite au chef de l’État, Emmanuel Macron, au palais de l’Élysée. Puis le PSG prendrait alors la direction du Parc des Princes, où l’équipe serait à nouveau attendue par ses supporters, avec un dîner de gala organisé sur place. Mais pour que tout cela puisse se réaliser, il faudra d’abord gagner, souligne L’Equipe. Par ailleurs, le projet de fan zone avec entrée libre souhaitée le soir du match par la mairie de Paris ne verra pas le jour, sur demande de la PP, notamment en raison de forces de l’ordre insuffisantes à disposition, conclut L’Equipe.