Quel onze de départ pour le PSG face à Lille ce soir ?

C’est en tant que vainqueur de la Coupe de France que le PSG affrontera à Tel-Aviv, à partir de 20 heures, le LOSC, champion de France. Ce qui peut sonner comme une anomalie sur la papier (Lille devant Paris) peut trouver un prolongement ce soir car c’est un Paris très expérimental qui va être aligné par Mauricio Pochettino. En effet, le technicien argentin ne devrait pas s’appuyer sur une charnière Kehrer-Diallo cette saison, ni sur Layvin Kurzawa ou Eric Junior Edimbe. Pourtant, il le fera tout à l’heure. Ce sont ces hommes -avec Gana Gueye, Ander Herrera, Arnaud Kalimuendo, Julian Draxler, Mauro Icardi, Keylor Navas ou la recrue Achraf Hakimi – qui devront aller chercher un 9e Trophée des champions de rang au Bloomfield Stadium (les 29.000 places ont été vendues). Le onze s’est dessiné au fil des matches de préparation et des absences. Rafinha, Colin Dagba, Sergio Ramos, Juan Bernat sont restés dans un protocole de reprise en juillet. A ces défections il faut ajouter les vacanciers Neymar, Marquinhos, Leo Paredes, Angel Di Maria, Marco Verratti, Gigio Donnarumma, Pablo Sarabia et Kylian Mbappé qui poursuit son “travail de préparation physique”, comme l’a indiqué le PSG hier. Pour allonger encore un peu la liste, citons Sergio Rico et Bandiougou Fadiga en instance de départ. Enfin, malgré une petite semaine d’entraînement, Danilo Pereira, Gini Wijnaldum et Presnel Kimpembe prendront place sur le banc.

Tout ceci étant dit, on constate que le onze du PSG s’écrit assez facilement. D’ailleurs, Le Parisien et L’Equipe proposent le même :

Feuille de match du LOSC / PSG

Trophée des champions 2021 au stade Bloomfield de Tel-Aviv à 20 heures | Arbitre : M. Yigal Frid | Diffuseur : Amazon Prime Vidéo