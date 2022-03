Quel onze du PSG face à l’OGC Nice ?

Ce samedi soir (21h sur Canal Plus Décalé), le PSG affronte l’OGC Nice – à l’Allianz Riviera – à l’occasion du choc de la 27e journée de Ligue 1 entre le leader et le troisième du championnat. Les Parisiens voudront entamer une nouvelle série de victoires et préparer au mieux l’échéance face au Real Madrid en Ligue des champions. Pour cette rencontre face aux Aiglons, l’entraîneur des Rouge & Bleu – Mauricio Pochettino – sera privé de son joueur phase. En effet, le meilleur buteur de la saison, Kylian Mbappé, manquera ce match pour cause de suspension. À cela s’ajoutent les absences de Sergio Ramos (reprise), Layvin Kurzawa (lombalgie), Ander Herrera (infection oculaire) et Achraf Hakimi (quadriceps). Cependant, Leandro Paredes, touché aux adducteurs ces derniers jours, devrait effectuer son retour dans le groupe.

Ainsi, pour le match de ce soir, Keylor Navas est pressenti pour débuter dans les cages, même si le coach argentin a laissé planer le doute en conférence de presse. Il devrait être protégé par une défense Thilo Kehrer, Marquinhos et Presnel Kimpembe. À gauche, un doute subsiste entre la titularisation de Juan Bernat ou celle de Nuno Mendes. L’international portugais s’est bien remis de son coup reçu au genou mais pourrait être remplaçant au coup d’envoi. Au milieu de terrain, le trio Marco Verratti-Danilo Pereira-Idrissa Gueye est annoncé. Enfin, en l’absence de Kylian Mbappé, Angel Di Maria devrait accompagner Neymar Jr et Leo Messi en attaque.