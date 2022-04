Quel onze du PSG face au RC Lens ?

Ce samedi soir, le PSG va très certainement entrer un peu plus dans l’histoire du football français. Opposé au RC Lens, dans le cadre de la 34e journée de Ligue 1, le club de la capitale peut officiellement valider son 10e titre de champion de France ce soir (21h sur Canal Plus Décalé) en obtenant au minimum le point du match nul. Une performance seulement réalisée par l’AS Saint-Etienne dans l’Hexagone. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino sera privé de quatre joueurs : Abdou Diallo (reprise), Leandro Paredes (pubalgie), Julian Draxler (ménisque) et Mauro Icardi (quadriceps) mais peut compter sur les retours de Presnel Kimpembe, Marco Verratti, Leo Messi et Neymar Jr.

Après avoir opté pour un schéma à trois défenseurs lors de la victoire face à l’Angers SCO (3-0), le coach argentin pourrait poursuivre dans cette direction. Ainsi, Marquinhos, Presnel Kimpembe et Sergio Ramos pourraient être associés pour la première fois. Reste à connaître l’état physique de l’Espagnol, qui a disputé 90 minutes ce mercredi. De son côté, Keylor Navas pourrait enchaîner dans les buts parisiens. Nuno Mendes et Achraf Hakimi sont annoncés titulaires pour occuper les rôles de piston. Le double pivot du milieu de terrain devrait être composé de Marco Verratti et Danilo Pereira. Concernant l’Italien, il pourrait également laisser sa place à Idrissa Gueye, car il « est toujours un peu gêné par un genou », d’après L’Equipe. Enfin, sans surprise, le trio offensif, Leo Messi, Kylian Mbappé et Neymar Jr, est pressenti pour débuter la rencontre.