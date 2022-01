Quel onze du PSG pour affronter Brest ?

Ce samedi (21h00 sur Prime Video), le PSG retrouvera le Parc des Princes pour la première fois de l’année 2022. Le club de la capitale affrontera le Stade Brestois – au Parc des Princes – à l’occasion de la 21e journée de la Ligue 1. Après un match nul frustrant face à l’Olympique Lyonnais (1-1), les Rouge & Bleu voudront retrouver le chemin de la victoire en championnat. Et pour cette rencontre face aux Bretons, Mauricio Pochettino sera privé de quelques joueurs. En effet Neymar Jr est toujours blessé à la cheville tandis que Leo Messi se remet de son COVID. Les anciens barcelonnais seront tous les deux forfaits. À cela s’ajoutent les absences d’Achraf Hakimi, Abdou Diallo et Idrissa Gueye, qui disputent la CAN avec leur sélection.

Mais pour cette rencontre, le coach du PSG pourra compter sur des retours à l’image d’Angel Di Maria, Julian Draxler, Gianluigi Donnarumma ou encore Danilo Pereira. De plus, certains jeunes devraient avoir du temps de jeu comme Xavi Simons ou encore Edouard Michut, qui ont été l’auteur de bonnes entrées en jeu face aux Lyonnais.

XI probable du PSG (Le Parisien) : Donnarumma – Kehrer, Marquinhos (c), Kimpembe, Nuno Mendes ou Bernat – Wijnaldum, Verratti, Paredes – Di Maria, Mbappé, Icardi

XI probable du PSG (L’Equipe) : Navas – Kehrer, Marquinhos (c), Kimpembe, Nuno Mendes – Herrera, Verratti, Wijnaldum – Di Maria, Mbappé, Icardi