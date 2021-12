Quel onze du PSG pour affronter le Club Bruges ?

Ce mardi à l’horaire inhabituel de 18h45 (sur Canal Plus et RMC Sport 1), le PSG reçoit – au Parc des Princes – le Club Bruges, à l’occasion de la sixième et dernière journée de la phase de groupes de Ligue des champions. Si les Rouge & Bleu sont déjà qualifiés et assurés de finir à la deuxième place, la formation belge peut encore espérer accrocher la 3e place pour accéder à la Ligue Europa. Et pour cette première rencontre de la semaine, l’entraîneur parisien – Mauricio Pochettino – ne pourra pas compter sur Sergio Ramos, Julian Draxler et Neymar Jr. Incertains, Colin Dagba, Presnel Kimpembe et Ander Herrera devraient finalement être dans le groupe selon certains médias.

Pour cette rencontre face au Club Bruges, Mauricio Pochettino pourrait aligner une équipe compétitive. Si Gigio Donnarumma est pressenti dans le but, Abdou Diallo ou Thilo Kehrer sont les deux options pour former la charnière centrale avec Marquinhos. Achraf Hakimi et Nuno Mendes sont pressentis pour occuper les couloirs de la défense. Un milieu à trois Idrissa Gueye, Marco Verratti et Georginio Wijnaldum est également annoncé par les médias. Enfin, le trio offensif pourrait être formé d’Ángel Di María, Leo Messi et Kylian Mbappé.

XI probable du PSG (Le Parisien) : Donnarumma (ou Navas) – Hakimi, Marquinhos (c), Diallo, Nuno Mendes – Gueye, Verratti – Messi, Wijnaldum, Di Maria – Mbappé

: Donnarumma (ou Navas) – Hakimi, Marquinhos (c), Diallo, Nuno Mendes – Gueye, Verratti – Messi, Wijnaldum, Di Maria – Mbappé XI probable du PSG (L’Equipe) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Kehrer, Nuno Mendes – Gueye, Verratti, Wijnaldum – Di María, Messi, Mbappé

: Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Kehrer, Nuno Mendes – Gueye, Verratti, Wijnaldum – Di María, Messi, Mbappé XI imaginé par la rédaction de Canal Supporters : Navas – Hakimi, Marquinhos (c), Diallo, Nuno Mendes – Paredes, Verratti, Gueye – Di María, Messi, Mbappé.