Quel onze du PSG pour affronter le FC Lorient ?

Ce mercredi soir, le PSG disputera son dernier match de l’année civile avec un déplacement sur la pelouse du FC Lorient (21h sur Canal Plus Décalé) à l’occasion de la 19e journée de Ligue 1. Leader du championnat avec 13 points d’avance sur son dauphin, l’Olympique de Marseille, le club de la capitale voudra terminer sur une bonne note face au 19e de L1. Et pour cette rencontre, Mauricio Pochettino devra se passer d’au moins 7 joueurs : Juan Bernat, Colin Dagba, Layvin Kurzawa, Julian Draxler et Neymar Jr sont forfaits pour blessure. De leur côté, Marco Verratti et Kylian Mbappé sont suspendus. Malade le week-end dernier, Rafinha pourrait également manquer ce match.

Ainsi, Keylor Navas va enchaîner dans le but parisien. De retour, Achraf Hakimi et Nuno Mendes devraient occuper les couloirs de la défense. Abdou Diallo pourrait être une alternative au Portugais, qui revient juste de blessure. Si Marquinhos est annoncé titulaire, la deuxième place en charnière centrale devrait se jouer entre Presnel Kimpembe et Sergio Ramos. Après avoir disputé 45 minutes en Coupe de France, l’Espagnol serait en capacité d’enchaîner un deuxième match d’affilée. Leandro Paredes et Georginio Wijnaldum pourraient être associés à Idrissa Gueye ou Ander Herrera dans un milieu à trois. Enfin, un trio offensif 100% argentin est pressenti avec Leo Messi, Mauro Icardi et Ángel Di María.