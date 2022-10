Ce samedi soir, le PSG retrouve la compétition avec la réception de l’OGC Nice dans le cadre de la 9e journée de Ligue 1. Et pour cette rencontre face à son ancien club, Christophe Galtier pourrait réserver quelques surprises dans son onze de départ.

Après une dizaine de jours consacrée à la trêve internationale, le PSG retrouve le Parc des Princes et le championnat de France ce samedi avec une rencontre face à l’OGC Nice (21h sur Canal Plus Sport 360). Une confrontation qui marquera le début d’un nouveau marathon de matches (11) jusqu’à la Coupe du monde 2022 (20 novembre au 18 décembre). Ainsi, le coach parisien, Christophe Galtier, pourrait effectuer un turn-over, notamment en attaque. L’objectif sera de récupérer son fauteuil de leader, occupé par l’Olympique de Marseille suite à sa victoire face à Angers (3-0) et surtout de préparer au mieux la rencontre de Ligue des champions face au Benfica Lisbonne mercredi.

Première titularisation pour Ekitike et Soler ?

Devenu gardien numéro 1 cette saison, Gigio Donnarumma va prendre place dans le but parisien. En l’absence de Presnel Kimpembe (ischio-jambiers), Danilo Pereira devrait enchaîner en défense centrale aux côtés de Sergio Ramos et Marquinhos. Concernant les pistons, Achraf Hakimi devrait débuter à droite, tandis qu’un doute subsiste entre Nuno Mendes et Juan Bernat sur le côté gauche. En l’absence de Marco Verratti, de retour à l’entraînement mais suspendu pour ce match, Fabian Ruiz devrait enchaîner une deuxième titularisation d’affilée et formerait ainsi le double pivot du milieu de terrain avec Vitinha.

Malgré sa menace de suspension pour le Classico face à l’Olympique de Marseille (16 octobre), Neymar Jr est pressenti pour débuter la rencontre. Il devrait être accompagné par Hugo Ekitike à la pointe de l’attaque. Afin de ménager Kylian Mbappé, qui a ressenti une douleur à la cheville cette semaine, l’ancien Rémois devrait vivre sa première titularisation avec son nouveau club. Une situation qui pourrait également concerner Carlos Soler. Avec seulement 11 minutes de jeu depuis son arrivée, l’Espagnol pourrait prendre la place de Lionel Messi, également ménagé après des rencontres amicales aux Etats-Unis avec l’Argentine. Pablo Sarabia est également une solution pour remplacer l’Argentin pour ce match face aux Aiglons.