Quel onze du PSG pour affronter Montpellier ?

Ce samedi soir (21h sur Prime Video), le PSG affrontera le Montpellier Hérault – au Stade de la Mosson – pour son dernier déplacement de la saison, dans le cadre de la 37e journée de Ligue 1. Champion de France depuis le 23 avril dernier, le club de la capitale voudra mettre fin à sa série de trois matches nuls consécutifs (RC Lens, RC Strasbourg et Troyes). En face, le MHSC aura pour objectif de finir sur une bonne note pour son dernier match à domicile. Et pour cette rencontre face aux Héraultais, le coach du PSG, Mauricio Pochettino, sera privés de quelques éléments. En effet, Abdou Diallo (reprise), Leandro Paredes (entraînement individuel), Julian Draxler (réathlétisation) et Mauro Icardi (réathlétisation) sont forfaits tandis que Presnel Kimpembe et Neymar Jr sont suspendus.

Ramos dans le onze, Di Maria qui enchaîne

Pour ce match face au MHSC, le coach argentin devrait opter pour Gigio Donnarumma dans les buts, selon Le Parisien. La défense devrait être composée de Marquinhos et Sergio Ramos, en l’absence de Presnel Kimpembe. Les côtés pourraient être occupés par Achraf Hakimi et Nuno Mendes. Au milieu de terrain, Marco Verratti et Danilo Pereira sont pressentis pour débuter. Un doute subsiste pour la place du troisième milieu entre Idrissa Gueye et Georginio Wijnaldum. Avec la suspension de Neymar Jr, Angel Di Maria devrait enchaîner une deuxième titularisation aux côtés de Lionel Messi et Kylian Mbappé.

De son côté, L’Equipe opte pour un schéma en 3-4-3 avec un charnière Kehrer-Marquinhos-Ramos. Les rôles de pistons pourraient être occupés par Achraf Hakimi et Nuno Mendes avec un double pivot Verratti-Danilo. En attaque, Angel Di Maria, Lionel Messi et Kylian Mbappé devraient être associés.