Quel onze du PSG pour affronter Rennes ?

Ce vendredi (20h45 sur Prime Video), le PSG reçoit le Stade Rennais au Parc des Princes à l’occasion de la 24e journée de la Ligue 1. Après une magnifique victoire sur la pelouse du LOSC dimanche dernier (1-5), les Rouge & Bleu voudront poursuivre cette belle dynamique à quatre jours du match brulant face au Real Madrid. Et pour cette rencontre face aux Lillois, Mauricio Pochettino sera privé de quelques joueurs. En effet Neymar Jr est certes de retour à l’entrainement mais est encore trop juste pour cette rencontre, tandis qu’Ander Herrera et Sergio Ramos. À cela s’ajoute les absences d’Abdou Diallo et Idrissa Gueye, qui reviennent à peine de la CAN avec leur sélection.

Pour ce match, le coach du PSG pourra compter sur des retours à l’image de Georginio Wijnaldum ou encore Mauro Icardi. De plus, certains jeunes sont à nouveau dans le groupe comme Xavi Simons ou encore El Chadaille Bitshiabu.