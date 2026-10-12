Quel trio d’attaque pour le PSG face à Manchester City ?

Mercredi soir (21 heures, Canal Plus), le PSG se déplace à Manchester City en Ligue des champions. Pour composer le trio d’attaque, Luis Enrique devra choisir entre quatre joueurs.

Le PSG va retrouver la Ligue des champions mercredi soir avec le déplacement à Manchester City dans le cadre de la deuxième journée de la phase de ligue. Pour cette rencontre, Luis Enrique devrait pouvoir compter sur un groupe quasiment au complet. Pour l’équipe que devrait aligner le coach espagnol, il y a très peu d’incertitudes. La seule incertitude devrait se tenir au niveau de l’attaque. Comme Le Parisien l’explique, Luis Enrique va devoir choisir entre quatre joueurs pour composer son trio : Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Ferran Torres.

Un doute entre Ferran Torres et Ousmane Dembélé

Même si Maghnes Akliouche a réalisé une belle performance contre Le Mans, ponctuée de son premier but avec le PSG et a reçu les louanges de son coach, le quatuor Doué-Dembélé -Torres-Kvaratskhelia semblant avoir, pour l’heure, une longueur d’avance dans la course aux trois places à prendre, avance le quotidien francilien. « Au cœur de celle-ci, Désiré Doué n’est pas le plus en retard. Il est, sans conteste, l’homme en forme de l’attaque parisienne. » En ce qui concerne Khvicha Kvaratskhelia, après une entrée en matière explosive en Supercoupe de l’UEFA, le Géorgien s’est éteint au point d’avoir déjà été relégué sur le banc à trois reprises, notamment lors du premier match de Ligue des champions face à Bratislava. Une situation inhabituelle qui, au regard de son entrée décisive (un but) et remarquée samedi soir, devrait évoluer mercredi à Manchester, assure Le Parisien. Bien que leur complémentarité n’exclue pas une association, le choix du dernier titulaire en attaque pourrait dès lors se jouer entre Ousmane Dembélé et Ferran Torres. L’Espagnol pourrait se voir préférer un Ousmane Dembélé revigoré mentalement et physiquement par ses quelques jours de vacances, conclut le quotidien francilien.























