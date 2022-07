Quelle équipe du PSG face au Urawa Red Diamonds ?

Ce samedi, le PSG va disputer son deuxième match amical de leur tournée au Japon. Victorieux de Kawasaki Frontale (2-1) ce mercredi, les Rouge & Bleu vont affronter le Urawa Red Diamonds au Saitama Stadium 2002 (12h00 sur beIN SPORTS 2). Pour cette rencontre, le club de la capitale devrait procéder à de nombreux changements dans ce onze par rapport au dernier match même si le système devrait rester le même en 3-4-1-2. Dans les buts, Gigio Donnarumma devrait laisser sa place à Keylor Navas, qui fera sa première en terre nipponne. Selon le quotidien Le Parisien, le trio Thilo Kehrer, Abdou Diallo et Presnel Kimpembe devrait composer la défense. Achraf Hakimi pourrait de nouveau être titulaire sur le côté droit et tandis que Juan Bernat pourrait débuter la rencontre. Au milieu de terrain, Marco Verratti serait titulaire pour la première fois de la pré-saison suite à une douleur au pied avec Gana Gueye. Enfin, le trio offensif Neymar-Mbappé et Kalimuendo est attendu. Après une rentrée convaincante lors du match précédent avec un but inscrit, le titi parisien devrait être récompensé de ses efforts par une titularisation.

Le XI probable du PSG face au Urawa Red Diamonds selon Le Parisien : Navas – Kehrer, Kimpembe, Diallo – Hakimi, Verratti, Gueye, Bernat – Neymar – Mbappé, Kalimuendo

Même son de cloche du côté de L’Équipe, qui écrit que Christophe Galtier va mener une nouvelle fois une large revue d’effectif puisque le onze titulaire pourrait être bien différent de celui de mercredi contre les Kawazaki Frontale (2-1). La certitude c’est la présence de Keylor Navas au début de la rencontre tout comme Marco Verratti. Pour les autres membres de l’effectif qui ont joué il y a 3 jours de cela, ils se partageront les 90 minutes de ce deuxième match avec le 3-4-1-2 qui sera reconduit. Concernant Leandro Paredes, celui-ci souffre d’une fatigue musculaire sans gravité et a travaillé à part avant la séance de ses partenaires et sera donc forfait face aux Urawa Red Diamonds. Son retour est espéré pour le Trophée des champions face à Nantes, le 31 juillet prochain.