Quelle place pour les titis parisiens cette saison au PSG ?

Lors du match hier entre le PSG et Al Nassr, ce sont les jeunes titis qui se sont montrés les plus entreprenants. Certains peuvent-ils avoir un destin à la Warren Zaïre-Emery ?

Le PSG possède l’un des meilleurs centres de formation de France. Chaque année, des titis intègrent le groupe professionnel et essayent d’avoir du temps de jeu avec leur club formateur. L’exemple est celui de Warren Zaïre-Emery. La saison dernière, il a réussi à jouer très régulièrement, participant à 31 matches toutes compétitions confondues (2 buts). Hier contre Al Nassr, Noha Lemina a été le meilleur joueur du PSG. Une performance qui a dû plaire à son entraîneur, Luis Enrique. Il aura très certainement sa chance de prouver encore que le coach espagnol pourra compter sur lui cette saison avec les trois derniers matches de préparation de la tournée asiatique.

A voir aussi : Une première titularisation pleine de promesse pour Noha Lemina

Un coup à jouer cette saison ?

Le Parisien estime que les titis présents lors de cette tournée au Japon et en Corée du Sud, « tous ont peut-être un coup à jouer tant les tournées permettent parfois d’emprunter les fast line pour un décollage immédiat. » Même si sur le papier, le CV des uns et des autres apparaît encore un peu léger pour venir déjà bousculer les lignes et les anciens, avance le quotidien francilien. « La prestation de Noha Lemina a assurément donné à Luis Enrique envie de le revoir. Ismaël Gharbi et Ilyes Housni se disent forcément la même chose en ce qui les concerne eux qui n’ignorent pas que le secteur offensif est, contrairement à ces dernières années, celui qui, à l’heure actuelle, offre le plus de perspectives pour les ambitieux de tout poil« , conclut Le Parisien.