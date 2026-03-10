Quelles retrouvailles entre le PSG et Chelsea après la houleuse finale de la Coupe du monde des clubs ?

Huit mois après la finale de la Coupe du monde des clubs, le PSG et Chelsea vont se retrouver en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Après les tensions à l’issue de la finale, comment seront les retrouvailles ?

Demain soir (21 heures, Canal Plus), le PSG affronte Chelsea en huitième de finale aller de la Ligue des champions sur la pelouse du Parc des Princes. Les deux équipes se retrouvent huit mois après la houleuse finale de la Coupe du monde des clubs remportée par les Blues et qui avait terminé en bagarre générale. Si Luis Enrique explique qu’il n’y a aucun esprit de revanche avant d’affronter le club londonien, après le tirage au sort, ils sont quelques-uns parmi ses joueurs à avoir immédiatement fait le lien entre cette soirée à l’envers vécue le 13 juillet au Metlife Stadium et les huitièmes de finale de Ligue des champions à venir, assure L’Equipe. « Les joueurs s’en souviennent très bien. Pendant la finale, ils (les joueurs de Chelsea) avaient trop fait les malins« , explique l’agent d’un joueur parisien auprès du quotidien sportif. Dans quelle mesure cet épisode peut-il impacter les retrouvailles entre les deux équipes ? Au sein du PSG, l’évocation de cette finale perdue a surtout fait ressurgir le souvenir d’une équipe à bout de souffle après un exercice à rallonge, avec, en filigrane, la théorie du match de trop, avance L’Equipe. Entre la direction des clubs, l’incidence a été nulle. Nasser al-Khelaïfi et Todd Boehly ont des relations cordiales. Mais le président parisien entretient surtout des liens avec l’autre copropriétaire des Blues, Behdad Eghbali. Les deux hommes se côtoient à l’EFC (European football clubs, association qui défend les intérêts des clubs). Cet hiver, ils ont notamment ferraillé côte à côte pour que le Real Madrid renonce à son projet de porter plainte contre l’UEFA.

Pas de rivalité exacerbée

Et chez les joueurs du PSG ? Le nom de Joao Pedro fait toujours grincer quelques dents. Mais il convient aussi de rappeler que la déception, à chaud, s’était très vite diluée sous le soulagement de pouvoir enfin partir en vacances – où certains joueurs du PSG et de Chelsea se sont croisés sans la moindre animosité, indique le quotidien sportif. « Ça ajoute quelque chose, un goût particulier, mais ils ne vont pas tomber dans un combat inutile, glisse-t-on dans les entourages de plusieurs cadres. Au moment du tirage, ils en ont parlé, il peut y avoir des réminiscences si Cucurella ou Joao Pedro essaient de les faire disjoncter, mais c’est plus dans l’intérêt de Chelsea de jouer sur ça. Il n’y a pas de rivalité exacerbée. Et l’enjeu fait que de toute façon, revanche ou pas, il faut surtout gagner. C’est la suite de la saison qui se joue. » Pour le PSG, plus que jamais, cette double confrontation contre les Blues apparaît comme une belle occasion de remettre les pendules à l’heure, conclut L’Equipe.