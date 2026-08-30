Quelles solutions pour Luis Enrique avec le départ de Bradley Barcola ?

Dans les prochains jours, Bradley Barcola va quitter le PSG pour rejoindre Liverpool. Luis Enrique va devoir trouver des solutions pour remplacer l’ancien Lyonnais, qui a un profil rare.

Trois ans après son arrivée au PSG, Bradley Barcola va quitter le club de la capitale pour rejoindre Liverpool. Son transfert, qui devrait rapporter 145 millions d’euros au PSG, est proche d’être officialisé. Selon les informations de Fabrice Hawkins, l’international français sera à Liverpool ce dimanche afin de passer sa visite médicale et de parapher son contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2031, avec les Reds. S’il n’était pas un titulaire indiscutable au sein des doubles champions d’Europe, l’ancien Lyonnais était un joueur important de l’effectif du PSG. Le Parisien explique que Bradley Barcola était le remplaçant idéal chez les Rouge & Bleu. Luis Enrique va devoir trouver des solutions pour pallier son départ. Et selon le quotidien francilien, il en existe plusieurs.

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Ferran Torres coche plusieurs cases

Sans Bradley Barcola, le PSG perd de la vitesse dans les enchaînements mais pas de profondeur. Ferran Torres demande davantage le ballon dans l’espace que dans les pieds. Il a toujours été présenté cet été comme le remplaçant de Barcola en privé par la direction sportive. L’Espagnol devient celui qui offre un profil différent alors que Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia, Mika Godts et Maghnes Akliouche aiment recevoir le ballon arrêté. C’est évidemment théorique, analyse Le Parisien. « Paris ne manquera pas de profondeur non plus parce que les latéraux en donnent. Alors qu’Hakimi évolue souvent comme un ailier, il est arrivé à Luis Enrique de placer Nuno Mendes sur le flanc gauche, devant un autre latéral, pour bénéficier de sa vitesse, de son dribble et de son sens du but. » Si Paris évolue avec une attaque Doué – Dembélé – Kvaratskhelia comme ces deux dernières années à partir des trois derniers matchs de la Ligue des champions, Ferran Torres possède l’envergure et le talent pour devenir le « remplaçant » de Bradley Barcola, conclut le quotidien francilien.

❗️Bradley Barcola will be in Liverpool today for his medical and to sign a five-year contract with the Reds.



The transfer will be worth a record €145m including add-ons, with PSG set to receive the fee. pic.twitter.com/83ea7EV03B — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) August 30, 2026







