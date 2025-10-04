Quelques changements dans le onze du PSG face à Lille ?

Le PSG se déplace à Lille demain soir (20h45, Ligue 1 +) en clôture de la septième journée de Ligue 1. Luis Enrique devrait effectuer quelques changements dans son onze de départ.

Après son beau succès sur la pelouse de Barcelone mercredi soir (1-2), le PSG retrouve les terrains demain soir avec le déplacement à Lille en clôture de la septième journée de Ligue 1. Pour cette dernière rencontre avant la trêve internationale, Luis Enrique devra faire sans plusieurs joueurs importants (Neves, Doué, Dembélé, Ruiz, Marquinhos, Kvaratskhelia). Malgré cela, le coach du PSG devrait aligner une équipe compétitive contre les Lillois.

Mayulu de retour au milieu de terrain

Dans les buts, Lucas Chevalier devrait jouer pour la première fois de sa carrière de l’autre côté du terrain, lui qui a signé au PSG cet été en provenance de Lille. Pour la défense, il devrait y avoir deux changements par rapport à l’équipe alignée sur la pelouse de Montjuic. Lucas Beraldo devrait prendre la place de Willian Pacho en défense centrale à côté d’Illia Zabarnyi. Auteur d’une très bonne entrée, Lucas Hernandez devrait prendre la place de Nuno Mendes dans le couloir gauche. Enfin, Achraf Hakimi devrait, lui, enchaîner dans son couloir droit, selon Le Parisien. Au milieu de terrain, Luis Enrique devrait titulariser Warren Zaïre-Emery, Vitinha et Senny Mayulu. Buteur providentiel contre le Barça, Gonçalo Ramos devrait être titulaire en pointe. Il serait accompagné par Kang-in Lee et Bradley Barcola.