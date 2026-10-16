Quelques changements dans le onze du PSG face à Strasbourg ?

Demain après-midi (17h15, Ligue 1 +), le PSG se déplace à Strasbourg pour le compte de la septième journée de Ligue 1. Luis Enrique pourrait apporter quelques changements dans son onze de départ.

Après la belle victoire du PSG contre Manchester City en Ligue des champions mercredi soir (2-4), plusieurs critiques sont tombées, dont celles du coach des Citizens, Enzo Maresca, expliquant que le PSG performait en Ligue des champions parce qu’il pouvait faire tourner en championnat et permettre à ses cadres d’être frais pour la Champions League. Trois jours avant d’affronter le FC Barcelone lors de la troisième journée de la phase de ligue, le PSG affronte Strasbourg lors de la septième journée de Ligue 1. Le onze aligné en Alsace sera scruté de près. Et beaucoup risquent encore de parler.

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Khvicha Kvaratskhelia de retour comme titulaire

Selon Le Parisien, Luis Enrique devrait apporter quelques changements dans son onze de départ comparé à celui aligné sur la pelouse de l’Etihad Stadium. En défense, Matvey Safonov devrait garder les buts du PSG. Il serait défendu par un quatuor composé de Warren Zaïre-Emery dans le couloir droit, de Lucas Digne dans le couloir gauche, et d’une défense centrale Illia Zabarnyi-Willian Pacho. Au milieu de terrain, le coach du PSG devrait aligner le trio João Neves, Lucas Beraldo, Fabián Ruiz, selon le quotidien francilien. Enfin, pour l’attaque, Maghnes Akliouche, auteur de deux bonnes prestations contre Le Mans et Manchester City, devrait enchaîner dans le couloir droit de l’attaque. Il pourrait être accompagné de Ferran Torres et Khvicha Kvaratskhelia, qui était remplaçant à la surprise générale contre les Citizens.