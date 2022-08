Alors que le tirage des groupes de la Ligue des champions aura lieu ce jeudi à 18h, le PSG s’expose au risque de tomber sur un gros poisson dans le chapeau 2. Pour le reste, Paris devrait être à l’abri.

Le jour tant attendu est arrivé : le tirage de la phase de poules de la Ligue des champions aura lieu ce jeudi à 18h après que les barrages aient rendu leur verdict avec les qualifications des Glasgow Rangers, du FC Copenhague et du Dinamo Zagreb ce mercredi. La campagne de la plus prestigieuse des compétitions européennes peut donc enfin commencer, et celle-ci sera intense avec l’intégralité des matchs disputés entre début septembre et début novembre en raison de la Coupe du monde 2022 qui s’est glissée au milieu de la saison.

Pour le PSG, cette campagne doit être l’occasion de laver l’affront de la cuisante élimination dès les huitièmes de finale contre le Real Madrid, vainqueur de la dernière édition. Paris devra remettre les pendules à l’heure avec son nouveau projet porté sur le banc par Christophe Galtier, qui dispute sa première Ligue des champions dans le costume d’entraineur d’une équipe candidate à la victoire finale. La première étape sera donc la phase de poules à l’occasion de laquelle le PSG est dans le chapeau 1 grâce à son titre de champion en Ligue 1. Mais cela ne l’épargne pas du risque de tomber sur un gros poisson au regard du chapeau 2 disposant d’adversaires potentiels très relevés.

Les autres membres du chapeau 1 – sur lesquels le PSG ne tombera pas : Real Madrid, Francfort, Manchester City, AC Milan, Bayern Munich, FC Porto, Ajax Amsterdam

Le chapeau 2 : Liverpool, Chelsea, FC Barcelone, Juventus, Atlético de Madrid, Séville FC, RB Leipzig, Tottenham

Le chapeau 3 : Dortmund, Salzbourg, Chakhtior Donetsk, Inter, Napoli, Benfica, Sporting CP, Bayer Leverkusen

Le chapeau 4 – Paris ne peut pas tomber contre l’OM : Glasgow Rangers, Dinamo Zagreb, Olympique de Marseille, FC Copenhague, Club Bruges, Celtic Glasgow, Viktoria Plzen, Maccabi Haifa

Le PSG risque donc de tomber face à Liverpool, Chelsea, FC Barcelone, Juventus et l’Atlético de Madrid dans le chapeau 2. Dans le chapeau 3, l’Inter et le Borussia Dortmund ne seraient pas une mince affaire pour le club de la capitale. Pour le reste, il s’agit d’adversaires normalement à la portée du PSG, même si aucun club ne doit être sous-estimé lorsqu’il s’agit de la Ligue des champions, encore moins avec le calendrier intense de ce début de saison.

Le pire tirage possible : PSG, Liverpool, Inter, Glasgow Rangers

Le tirage le plus abordable : PSG, Séville FC, RB Salzbourg, Maccabi Haifa