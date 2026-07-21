Quels joueurs seront présents à la reprise de l’entraînement du PSG le 27 juillet ?

Le PSG reprendra le chemin de l’entraînement le 27 juillet prochain. Une reprise qui se fera forcément sans une grande partie de l’effectif.

La Coupe du monde terminée, la nouvelle saison version 2026-2027 n’est plus très loin. Et on connait désormais la date de la reprise de l’entraînement pour Luis Enrique et son groupe. Alors que la date du 25 juillet était évoquée, le Paris Saint-Germain reprendra officiellement le lundi 27 juillet, nous annonce Le Parisien.

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Un retour au Campus PSG afin de relancer la machine avec, notamment, une batterie d’examens pour les joueurs. Forcément, mondial oblige, Luis Enrique sera amputé d’une bonne partie de son effectif. Selon Le Parisien, Matveï Safonov, Lucas Chevalier, Illya Zabarnyi, Lucas Beraldo, Dro, Senny Mayulu et Khvicha Kvaratskhelia formeront le noyau de cette reprise. Les 14 internationaux reprendront, eux, crescendo.

Willian Pacho et Ibrahim Mbaye devraient être les premiers à faire leur retour. Début août si tout va bien. Sortis en huitièmes de finale, Vitinha, Joao Neves et Marquinhos pourraient même être disponibles pour le match du Trophée des Champions contre le RC Lens le 16 août prochain, ajoute encore Le Parisien. Nuno Mendes, lui, reviendra une fois qu’il aura soigné son pépin physique contracté durant le mondial avec le Portugal.

Une chance à saisir pour les titis

Le Parisien ne précise aucun nom, mais de nombreux titis auront la chance de pouvoir se montrer durant cette préparation, eux qui vont venir compléter le groupe amoindri de Lucho. Pour rappel, le PSG débutera officiellement sa préparation le 5 août à Majorque, avant de défier Manchester United en Suède (8 août). Le 12, ce sera la Super Coupe d’Europe. Et il sera intéressant de voir quel équipe le coach espagnol alignera devant Aston Villa étant donné les nombreux absents.