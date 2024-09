Quentin Merlin (OM) : « Le PSG ? Ils ne sont pas invincibles »

Actuellement mobilisé avec l’Equipe de France Espoirs de Gérald Baticle, Quentin Merlin a été interrogé sur l’actualité, l’ambition et le bon début de saison de son club, l’Olympique de Marseille. L’occasion de réaffirmer l’objectif collectif du club du sud de la France.

Après trois journées de championnat en France, le PSG est leader et seule équipe à avoir fait carton plein avec trois victoires. La seconde position est occupée par l’Olympique de Marseille qui compte 2 victoires et 1 match nul. Dans le jeu, les hommes de Roberto De Zerbi réalisent de belles choses et sont auteur d’un bon début de saison. De quoi titiller le Paris Saint-Germain en 2024/2025 ? Quentin Merlin, latéral gauche repositionné dans le cœur du jeu en ce début de saison a livré son impression en conférence de presse avec les Bleuets : « C’est pas loin. Nous, on a pour but d’aller le plus loin possible, on a les ambitions, avec un objectif Ligue des Champions. Si on peut aller titiller le PSG… Ils ne sont pas invincibles, même si ça reste une belle équipe. On a la capacité de leur poser des problèmes, de les accrocher, mais on reste humbles. A nous d’être performant, de continuer à avoir des résultats, de la régularité« . Les premiers éléments de réponse tomberont dans les prochaines semaines de compétition avec comme point culminant le 27 octobre prochain. C’est à cette date que se jouera le premier Classique entre l’OM et le PSG. La manche aller de cette bataille sera livrée au Stade Vélodrome.