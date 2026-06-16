Quentin Ndjantou et Anaïs Ebayilin sacrés Titis d’Or 2025

Comme chaque année, l’association Les Titis du PSG décerne les Titis d’Or. Pour l’année 2025, les lauréats sont Quentin Ndjantou et Anaïs Ebayilin.

L’association Les Titis du PSG a décerné les Titis d’Or 2025. Comme chaque année, les jeunes du centre de formation votent eux-mêmes pour leurs coéquipiers en établissant un classement de leurs trois candidats favoris, rappelle le PSG sur son site internet. Le classement est établi sur les performances sportives de l’année 2025.

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Quentin Ndjantou succède à Ibrahim Mbaye

Après Warren Zaïre-Emery (2022), Senny Mayulu (2023) et Ibrahim Mbaye (2024), un autre joueur évoluant avant l’équipe professionnelle s’est vu décerner le Titi d’Or 2025. Il s’agit de Quentin Ndjantou. Avec 158 points, le milieu offensif de 18 ans a largement devancé Pierre Mounguengue (86 pts) et David Boly (82 pts).

Du côté du Titi d’Or féminin, Anaïs Ebayilin est la lauréate 2025 et succède donc à Alyssa Fernandes. Avec 90 points, la jeune milieu de 18 ans, qui évolue sous les ordres de Paulo César chez les Féminines du PSG, a devancé Gabrielle Le Roux (62 pts) et Tanté Diakité (53 pts).

Les classements complets sont à découvrir sur le site Les Titis du PSG, ici.

Le palmarès du Titi d’Or masculin

2025 : Quentin Ndjantou

: Quentin Ndjantou 2024 : Ibrahim Mbaye

: Ibrahim Mbaye 2023 : Senny Mayulu

: Senny Mayulu 2022 : Warren Zaïre-Emery

: Warren Zaïre-Emery 2021 : Ayman Kari

: Ayman Kari 2020 : Arnaud Kalimuendo

: Arnaud Kalimuendo 2019 : Tanguy Nianzou Kouassi

: Tanguy Nianzou Kouassi 2018 : Arthur Zagre

: Arthur Zagre 2017 : Yacine Adli

: Yacine Adli 2016 : Moussa Diaby

: Moussa Diaby 2015 : Odsonne Edouard

: Odsonne Edouard 2014 : Jean-Kévin Augustin

: Jean-Kévin Augustin 2013 : Kingsley Coman

: Kingsley Coman 2012 : Kingsley Coman

: Kingsley Coman 2011 : Hervin Ongenda

: Hervin Ongenda 2010 : Non attribué

: Non attribué 2009 : Alphonse Areola

: Alphonse Areola 2008 : Hervin Ongenda

: Hervin Ongenda 2007 : Abdelaziz Barrada

Le palmarès du Titi d’Or féminin

2025 : Anaïs Ebayilin

: Anaïs Ebayilin 2024 : Alyssa Fernandes

: Alyssa Fernandes 2023 : Naolia Traoré

: Naolia Traoré 2022 : Océane Toussaint

: Océane Toussaint 2021 : Manssita Traoré

: Manssita Traoré 2020 : Hawa Sangaré

: Hawa Sangaré 2019 : Vicki Becho

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Félicitations à Quentin Ndjantou qui est élu Titi d’Or 2025 ! 🏆 pic.twitter.com/CKfqpLLEPZ — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 15, 2026