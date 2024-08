Quels seront les joueurs disponibles pour Sturm Graz / PSG ?

Ce mercredi en fin d’après-midi (18h30 sur beIN SPORTS et PSG TV Premium), le PSG dispute son premier match amical de pré-saison face à Sturm Graz.

Après plusieurs semaines d’entraînement à Poissy, le PSG va monter crescendo dans sa préparation d’avant-saison. Ce mercredi, les Rouge & Bleu se déplacent en Autriche pour affronter Sturm Graz. Pour ce premier match amical de cette pré-saison 2024-2025, Luis Enrique ne pourra pas compter sur l’intégralité de son effectif.

Les premiers pas de Safonov, Moscardo et… Joao Neves ?

Sans surprise, le technicien parisien ne devrait pas convoquer la plupart des internationaux français (Warren Zaïre-Emery, Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani), brésiliens (Lucas Beraldo, Marquinhos) et portugais (Danilo Pereira, Nuno Mendes, Vitinha, Gonçalo Ramos) de retour au Campus PSG en début de semaine. « Luis Enrique devrait en laisser plusieurs poursuivre leur préparation au Campus PSG de Poissy. D’autres pourraient faire le déplacement afin de compléter le groupe et de permettre d’avoir autour de vingt joueurs disponibles », explique Le Parisien. Mais certains joueurs expérimentés seront de la partie comme Gianluigi Donnarumma, Milan Skriniar ou encore Marco Asensio. Lee Kang-In et Carlos Soler seront également aptes pour ce premier match de préparation. En revanche, Presnel Kimpembe et Nordi Mukiele, absents des derniers entraînements collectifs, seront préservés tandis que Lucas Hernandez soigne toujours sa blessure au genou.

Cette première rencontre amicale sera également l’occasion d’apercevoir quelques Titis comme Joane Gadou, Naoufel El Hannach, Yoram Zague et Ibrahim M’Baye. De son côté, Ayman Kari aura une belle carte à jouer ce mercredi à Klagenfurt. On pourra également apercevoir les premiers pas des recrues Matvey Safonov et Gabriel Moscardo. João Neves, qui a repris l’entraînement il y a dix jours avec le SL Benfica, pourrait également être de la partie, précise L’Equipe dans son édition du jour. Luis Enrique communiquera son groupe en fin de matinée. Pour rappel, Arnau Tenas, Achraf Hakimi, Fabian Ruiz, Senny Mayulu et Manuel Ugarte ne sont pas encore de retour à l’entraînement.