Qui sont Anisio Cabral et Alberto Costa, pistés par le PSG ?

Ce jeudi matin, les noms d’Anisio Cabral et Alberto Costa ont été associés au PSG. Qui sont ces deux jeunes joueurs portugais prometteurs pistés par le PSG ?

Si le PSG ne devrait pas se montrer très actif sur le mercato hivernal, qui a ouvert ses portes ce jeudi pour un mois, il travaille déjà sur celui de l’été 2026. Ce jeudi matin, les noms d’Anisio Cabral et d’Alberto Costa ont été associés au PSG. Le club de la capitale souhaiterait renforcer son effectif avec ces deux joueurs prometteurs lors du mercato estival 2026. L’Equipe a fait un portrait des deux pistes du PSG.

Anisio Cabral n’a pas encore jouer en professionnel

Anisio Cabral est un jeune attaquant qui appartient au Benfica. Il a brillé lors de la Coupe du monde U17 remportée par le Portugal, lui qui a inscrit sept buts, dont le seul de la finale. S’il n’a pas encore joué avec les professionnels, son nom a été surligné en rouge par l’entraîneur José Mourinho dans la liste des jeunes susceptibles d’intégrer à court terme le groupe professionnel de Benfica. À bientôt 18 ans – il les aura le 15 février prochain –, Anisio Cabral est considéré comme l’une des promesses du football portugais, assure le quotidien sportif. Arrivé au centre de formation de Benfica à l’âge de 8 ans, Cabral (1,87 m) a jusqu’à présent survolé toutes les étapes. Avec des statistiques hallucinantes (43 buts en 40 matches chez les U15 notamment), la signature de son premier contrat professionnel à l’automne 2024, et une clause de départ qui dit tout de son potentiel (au-dessus des 50-60 M€ selon la presse portugaise). Il est décrit au sein du club lisboète comme un « bourreau de travail » avec une obsession du but « qui rappelle les plus grands, explique L’Equipe.

Une expérience courte mais instructive à la Juve pour Alberto Costa

En ce qui concerne Alberto Costa, joueur formé au Vitoria SC, le défenseur sortait d’une brève expérience de six mois à la Juventus Turin (14 apparitions) lorsqu’il est revenu au pays cet été contre 15 M€. Malgré la brièveté de son passage en Serie A, c’est là-bas, sous les ordres d’Igor Tugor, qu’il aurait acquis davantage de rigueur sur le plan défensif, sans se départir d’un penchant naturel vers l’avant. Considéré comme un latéral moderne, il peut aussi évoluer un cran plus haut dans son couloir, explique le quotidien sportif. Sa clause libératoire est fixée à 65 M€, et son président André Villas-Boas a déjà indiqué qu’il était hors de question d’envisager un départ en deçà de ce montant pour un joueur lié avec Porto jusqu’en 2030. Selon A Bola, le latéral serait « pleinement focalisé » sur la deuxième partie de saison avec les Dragons. Avec en ligne de mire le 31e titre de champion du club. L’autre ambition de Costa serait de se faire une place dans la sélection dirigée par Roberto Martinez en vue de la prochaine Coupe du monde, conclut L’Equipe.