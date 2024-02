Rabadan : « Le PSG est le club du Parc des Princes »

Hier, Nasser Al-Khelaïfi a lancé une bombe en expliquant que le PSG voulait quitter le Parc des Princes. Pierre Rabadan, adjoint au Sport de la Mairie de Paris, explique que la porte de la Mairie de Paris est encore ouverte au président parisien.

Le dossier de la vente du Parc des Princes est reparti de plus belle hier. À la sortie du congrès de l’UEFA, Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, qui s’est vu reconduit pour les quatre prochaines années au Comex de l’instance européenne, a lâché une bombe devant les journalistes, expliquant que le club de la capitale souhaitait quitter le Parc des Princes. « C’est trop facile de dire maintenant que le stade n’est plus à vendre. On sait ce que l’on veut, on a gâché des années à vouloir acheter le Parc. C’est fini maintenant, on veut bouger du Parc. » Pierre Rabadan, adjoint au sport de la Mairie de Paris, a évoqué ce sujet pour l‘AFP. Et ce dernier a expliqué que les portes de la Mairie sont toujours ouvertes au PSG, tout en réaffirmant que la vente du Parc des Princes n’était pas envisageable.

« Il n’y aura pas de vente, mais il existe d’autres solutions »

« La porte est encore ouverte. Il n’y aura pas de vente, mais il existe d’autres solutions. La mairie veut que le PSG reste au Parc des Princes, le PSG est le club du Parc des Princes« , explique l’ancien rugbyman à l’Agence de Presse Française. Il indique que le club de la capitale a « quand même un contrat jusqu’en 2044 » et que les dirigeants parisien « ne peuvent pas résilier unilatéralement. » Pierre Rabadan lance également que la construction d’un nouveau stade, à « Montigny-le-Bretonneux ou ailleurs, c’est dix ans dans le meilleur des cas. » L’élu explique également ne pas comprendre la stratégie du PSG, expliquant que les dirigeants parisiens n’auraient fait savoir à la mairie son intention ferme d’acquérir le stade «qu’à la fin» du travail commun pour l’agrandissement de l’enceinte, fin 2022. Pierre Rabadan conclut en expliquant ne pas vouloir surréagir tout en appelant le PSG à la reprise du dialogue « autrement que par presse interposée. »