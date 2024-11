Rabadan : « Plus de discussions avec le PSG depuis deux ans »

Le dossier du Parc des Princes a refait surface ces derniers jours. Nasser al-Khelaïfi a expliqué qu’un départ était inéluctable. Pierre Rabadan, adjoint à la mairie de Paris en charge du Sport, a expliqué ne plus avoir de contact avec le PSG depuis plus de deux ans.

Pour passer un nouveau cap dans son projet, le PSG souhaite devenir propriétaire de son stade. Dans l’idéal, il aimerait que ce soit le Parc des Princes. Mais la Mairie de Paris ne compte pas vendre l’enceinte parisienne. Les dirigeants parisiens ont donc lancé des pistes pour la création de leur propre stade. La semaine dernière, en marge de l’inauguration du Campus PSG, Nasser al-Khelaïfi a été questionné sur le stade du PSG. Dans Rothen s’enflamme, le président du PSG a expliqué : « On en a besoin, sinon on est morts.(…)J’aime beaucoup le Parc des Princes, tout le monde l’aime. Si j’écoute mon cœur, on ne part pas. Mais aujourd’hui, tout le monde en Europe a des stades de 100.000, 80.000, 90.000 places… Est-ce une question de vie ou de mort ? Oui. »

« Tout le monde veut que le PSG reste au Parc »

Du côté de la mairie de Paris, on n’avait pas encore répondu au président du PSG. Ce jeudi, Pierre Rabadan, adjoint à la mairie de Paris en charge du Sport a été questionné sur ce sujet du Parc des Princes. : « Le problème, c’est qu’il n’y a plus de discussions avec le PSG depuis plus de deux ans. On a rappelé cette volonté de discuter. Aujourd’hui, le sujet n’est pas Anne Hidalgo ou pas Anne Hidalgo, lance Rabadan dans une interview accordée à RMC Sport. Le Conseil de Paris s’est prononcé sur le fait de vendre le Parc des Princes ou pas. Il s’est largement prononcé contre la vente du Parc, mais il existe d’autres modèles de développement au Parc des Princes pour le club. Tout le monde, la ville, ses représentants, les supporters, les Parisiens et les Parisiennes, tout le monde veut que le PSG reste au Parc. Il y a une possibilité de projet d’agrandissement. On le sait, on le connaît. Il existe d’autres modes de fonctionnement que la vente pure sur lesquels on pourrait travailler avec le club. Encore faut-il qu’on reprenne un échange, ce qui n’est pas encore le cas malgré nos appels depuis de nombreux mois. »