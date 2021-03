Rabe : “On va essayer de gérer au mieux le temps de jeu”

Le PSG se déplace à Brest ce soir (21h10, Eurosport 2 / France 2) dans le cadre des 16es de finale de Coupe de France. Un match qui doit permettre à certains joueurs (Di Maria, Verratti, Paredes) de retrouver du rythme en perspective du match contre le FC Barcelone mercredi. Pour Eric Rabesandratana, Mauricio Pochettino devra bien gérer le temps de jeu des joueurs de retour de blessure.

“On a un point important à quatre jours du match contre Barcelone, ça va être la gestion des temps de jeu des joueurs qui vont revenir. Di Maria, Verratti, Paredes. […]Il y a encore beaucoup d’incertitudes qui planent pour le match de mercredi mais ce soir, le PSG doit gérer un adversaire qui pose des problèmes aussi à d’autres équipes de haut de classement, pointe l’ancien capitaine parisien dans sa chronique pour France Bleu Paris. […]C’est une équipe sérieuse à domicile qui n’a pas du tout l’intention de subir et rester à rien faire en regardant le PSG jouer. J’espère que Mauricio Pochettino va bien gérer. […]On sait que le match de mercredi sera dans toutes les têtes, on va essayer de gérer au mieux le temps de jeu sans avoir de mauvaises surprises.“