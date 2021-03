“Vous nous saoulez avec la remontada ! C’était avant, il y a de nouveaux joueurs, c’est totalement autre chose. Il n’y a pas de stress par rapport à cela.” Abdou Diallo a été très clair samedi soir devant la presse après le Brest-PSG (0-3). Tirer les leçons du passé oui, se traumatiser et trembler à cause du passé non. L’ancien capitaine du PSG Eric Rabesandratana pense que les Rouge & Bleu abordent bien le match retour face aux Azulgrana.

“Je pense que la dynamique est bonne et que le PSG est prêt à défier le Barça. On verra d’ici mercredi qui sera apte ou pas. On a encore des incertitudes. Neymar qui n’a toujours pas repris en match. Il sera à court de compétition mais certainement sur la feuille de match. On le connait, il doit être très déterminé. Surtout parce que c’est le Barça en face. Il sera à fond. A la place de Pochettino, je le laisserais sur le banc et je le garderais sous le coude au cas où. J’espère que le match se passera bien, je suis plutôt confiant. J’ai même l’impression que le PSG va gagner ce match. Je sais qu’ils sont prêts à jouer ce match”, a commenté Eric Rabesandratana sur France Bleu Paris ce matin. “Il y a d’autres incertitudes. Florenzi, ça peut être un problème, par rapport à Dembélé. On a vu que Kehrer était sorti à la pause (ischios). Et derrière c’est Dagba qui n’a pas été convaincant pour l’instant. Donc, cela ça pourrait m’inquiéter. Il y a Pembélé. Mais beaucoup d’incertitudes pour ce côté droit. L’absence de Piqué peut être un plus pour le PSG. Les remplaçants ont marqué plein de points. Donc du coup, le PSG semble prêt physiquement et mentalement. Ce qui devrait être un bonheur pour les supporters. On est impatients.”