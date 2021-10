Ce vendredi soir, le PSG s’est imposé en fin de match face au LOSC (2-1) grâce à des réalisations de Marquinhos (74e) et Ángel Di María (88e). En difficulté pendant 60 minutes, les Rouge & Bleu ont eu une belle réaction notamment grâce au changement de sytème avec un schéma en 3-4-3. Pour l’ancien du PSG – Eric Rabésandratana – le club de la capitale possède les joueurs nécessaires pour évoluer dans ce sytème de jeu.

« Ce PSG a des ressources, c’est ce qu’on pouvait retenir un peu du match d’hier. Le jeu, les joueurs, le collectif et l’état d’esprit, tout est à remettre en question et à féliciter. C’est un peu le cruel bilan qu’on a de ce PSG pour lequel on attendait des merveilles, mais il reste encore beaucoup d’interrogations. Hier soir, la première mi-temps est complètement ratée (…) et puis derrière à la mi-temps, changement. On sort Messi (gêne musculaire) et on réorganise un peu tout cela avec une défense à trois et comme par magie le jeu se réveille et tout le monde retrouve ses qualités. Pour moi, ce n’est pas de la chance mais plutôt une évidence. Ce PSG ne peut pas jouer autrement qu’à trois derrière. L’effectif est garni avec des joueurs sur les côtés qui ne sont pas des as défensivement mais qui ont une grande qualité de joueur de couloir et de participation offensive. Avec l’arrivée de Mendes et Hakimi, on est obligés d’exploiter cette force », a exposé Eric Rabesandratana dans sa chronique sur France Bleu Paris. « Ce PSG est taillé pour jouer à trois derrière, avec des défenseurs latéraux qui sont très très hauts, ça c’est l’évidence. On a un quatuor fantastique devant, mais qui a besoin d’être soutenu par les latéraux. Bien sûr que ça nous expose défensivement mais on n’a pas le choix, on a cette qualité-là qu’il faut exploiter. Défensivement, on est moins bons mais on a deux très grands gardiens et des joueurs dans l’axe qui sont capables de tenir le fil. Mais l’important derrière, c’est l’état d’esprit. À la perte de balle, les joueurs doivent être capables de se transformer en pitbulls, qui vont presser et récupérer le ballon très très vite pour éviter à l’adversaire de profiter de nos faiblesses. »