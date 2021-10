Rabesandratana demande du respect pour Keylor Navas

Le PSG possède deux gardiens de classe mondiale dans son effectif avec Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma. Mardi soir, l’Italien a réalisé une très grande prestation face à Manchester City. La question de qui doit jouer se pose de plus en plus. Pour Eric Rabesandratana, il faut respecter Keylor Navas, qui fait des prouesses dans le but depuis son arrivée en 2019.

« Après la prestation de Donnarumma contre Manchester City, on a envie de le voir continuer dans les cages forcément. Mais moi je ne suis pas de cet avis. Navas nous a donnés beaucoup et je n’ai pas envie que l’on oublie ça. C’est le renfort défensif le plus important depuis Marquinhos. Il est pour moi l’un des deux meilleurs que l’on a eu au PSG avec Bernard Lama, louange l’ancien capitaine parisien dans sa chronique pour France Bleu Paris. On a la chance d’avoir un très grand gardien, qui a été décisif, un coéquipier exemplaire et sur qui on peut compter quand l’équipe est en difficulté. On l’a encore vu à Metz ou en Ligue des Champions. Je me souviens du match face au Real ou on revient avec un 2-2 et lui avait fait plus de 10 arrêts. Je n’ai pas envie d’oublier les prestations de Keylor Navas et j’espère que l’on va le traiter avec respect.«

Eric Rabesandratana qui a aussi loué Donnarumma, qui sera l’avenir du PSG. « C’est une merveille, une pépite qu’il faut intégrer progressivement. C’est l’avenir du club. Aujourd’hui, je suis très content qu’il soit arrivé. Sa prestation contre Manchester City est d’une grande importance pour sa progression et son intégration au PSG. Pour la suite de la saison, ça va marquer les esprits. On va se dire que l’on peut compter dessus et il a montré à tous ceux qui doutaient de lui pour sa première en Ligue des Champions il a été à la hauteur de la tâche et qu’il était capable de supporter la pression et être décisif. Donc, c’est un grand gardien, il est l’avenir du club et certainement du football mondial aussi. Il faut l’intégrer mais on doit garder un respect pour Navas.«