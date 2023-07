Rabesandratana emballé par la future arrivée de Lucas Hernandez

Lucas Hernandez devrait, incessamment sous peu, être un nouveau joueur du PSG. Une future recrue sur laquelle Éric Rabesandratana a délivré son avis sur les ondes de France Bleu Paris.

Il fait partie des pistes explorées de longues date par Luis Campos, à la manière de Manuel Ugarte : Lucas Hernandez va très prochainement parapher un contrat avec le PSG. Consécutivement à des pourparlers que l’on pourrait définir d’ardus, les deux clubs se sont finalement mis d’accord concernant un transfert. À un an de la fin de son contrat avec le Bayern, le joueur avait, lui, donné son aval pour rallier le club de la capitale depuis un petit moment.

Une reprise sans encombre pour Lucas Hernandez

Une transaction qui devrait se conclure autour des 40 millions d’euros. Et si sur le papier cette arrivée est perçue comme un vrai apport pour le futur coach parisien, à savoir Luis Enrique, quelques doutes persistent tout de même. Il faut dire que l’ancien colchonero sort d’une grave blessure au genou lui ayant fait manquer toute la seconde partie de saison. Présent sur les ondes de France Bleu Paris, Éric Rabesandratana s’est, pour sa part, montré assez rassuré, notamment car Lucas Hernandez a connu une rééducation sans encombre.

🚨 Lucas Hernandez ARRIVE au PSG. Son transfert (40M€ sans bonus) fait débat chez les supporters. On s’est donc posés la question :



Lucas Hernandez au PSG, GROSSE recrue ou ÉNIÈME risque ?! 🔥🇫🇷⤵️https://t.co/lu65TKpFML pic.twitter.com/3uX9rUtXAr — Canal Supporters (@CanalSupporters) June 29, 2023

« Le point positif, c’est qu’il a fait une reprise normale. Il a repris la course le 10 mars. Un mois plus tard il reprenait le jeu avec ballon. Le premier entraînement collectif a eu lieu le 23 mai. C’est donc un timing parfait pour lui, pour une reprise avec le Paris Saint-Germain afin de faire la préparation de pré-saison. C’est plutôt encourageant pour la suite. (…) Le gros avantage de Lucas Hernandez c’est qu’il peut jouer à gauche de la défense ou dans l’axe gauche de la défense. C’est tout de même deux possibilités. Le PSG se devait de se renforcer à ce niveau. (…) Un Marseillais à Paris ? Je pense qu’il faut lui laisser sa chance. Il donne tout pour les maillots qu’il porte. Je vais lui laisser le bénéfice du doute. On sait qu’on n’est pas forcément fans des joueurs marseillais à Paris. Il n’a jamais joué à Marseille, il faut également le rappeler. »