Le PSG et le Real Madrid s’affrontent sur la pelouse du Parc des Princes mardi soir dans le cadre du huitième de finale aller de la Ligue des Champions. La plus belle affiche de stade de la compétition qui est attendu avec impatience. Eric Rabesandratana place les Rouge &Bleu favoris dans cet affrontement.

« On est prêt à voir cette affiche, qui j’espère tiendra toutes ses promesses. […]Il y a vraiment des choses à exploiter du côté du Real Madrid. Il y a vraiment une grande possibilité pour le PSG de faire un bon match et de gagner ces deux rencontres. Gagner le premier ce sera déjà bien, lance l’ancien capitaine parisien dans sa chronique pour France Bleu Paris. Mais voilà, il faut s’en méfier, il y a un palmarès, une expérience de la Ligue des Champions qui fait qu’ils sont capables de réagir et il y a des très bons joueurs. […]Au PSG, on a un effectif qui est prêt à jouer ce genre de matches, qui est programmé pour jouer ce genre de matches. J’imagine que la concentration, l’intensité et l’envie ne seront pas les mêmes que contre Rennes parce que sinon on va morfler. Le PSG va faire un autre match. Logiquement, par rapport aux effectifs – sans prendre le niveau de jeu, le Paris Saint-Germain doit gagner mardi. En gros, ça nous donne une rencontre très intéressante mais très incertaine des deux côtés.«