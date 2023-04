Rabesandratana et le confort des joueurs du PSG

Après deux défaites de rang, le PSG a renoué avec le succès en venant à bout de Nice sur ses terres en marge de la journée 30 de Ligue 1 (0-2). Trois points qui font du bien et qui permettent aux Rouge et Bleu de reprendre leur marche en avant.

Grâce à un Lionel Messi décisif, auteur d’un but et d’une offrande, et d’un Gianluigi Donnarumma impressionnant dans sa cage, le PSG a remporté son opposition en terre azuréenne face à l’OGC Nice de Didier Digard invaincu jusqu’à lors. Score final : 0-2. De quoi laisser le RC Lens à six points à une semaine du choc hexagonal entre les deux équipes.

Au lendemain de la victoire du PSG, Éric Rabesandratana est revenu sur cette partie sur les ondes de France Bleu Paris. Le consultant, ancien joueur parisien, se dit notamment surpris par l’attitude et la nonchalance des hommes de Christophe Galtier. Il retient toutefois les trois points alors que la copie rendue manquait, une fois de plus, de consistance. « On a tendance à dire que l’important ce sont les trois points. Bon, hier, il y a eu quelques petites choses, mais c’est vrai que cette victoire était indispensable. Sans ces trois points-là, le choc face à Lens aurait été très difficile à jouer en vue de la course au titre. Après, dans le jeu, dans le spectacle, il n’y a pas grand-chose à se mettre sous la dent tout de même. (…). Les joueurs parisiens sont dans un certain confort. Ils ont de la chance. Ils se trouvent dans un club plutôt sympa et qui les paye gracieusement. Et puis, à côté de cela, vous n’avez aucune pression. Quand on rate, on se dit que ce n’est pas grave. Et on laisse tout cela s’accumuler et on s’étonne de la situation. On se met la pression tout seul alors que le PSG est premier du championnat. Tu arrives à faire ce que tu veux sans avoir à te tordre de difficulté parce qu’on te laisse faire ce que tu veux. Tout cela est un peu inquiétant. Mais il y a eu, au moins, une réaction d’orgueil. »