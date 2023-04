Le PSG se rend en terrain hostile ce samedi (21h00, Canal+ Sport 360 et Canal+ Foot) pour y défier l’OGC Nice en marge de la 30e journée de Ligue 1. Un déplacement périlleux qu’il faudra aborder correctement sous peine de couler davantage côté rouge et bleu.

Le PSG doit se ressaisir après les deux revers concédés au Parc des Princes face à Rennes (0-2) et l’Olympique Lyonnais (0-1). Et pour rebondir, cela se passe ce samedi soir à l’occasion d’un difficile déplacement sur la pelouse de l’OGC Nice. Un club qui n’a pas connu le goût de la défaite depuis que Didier Digard est en place. Un résultat autre qu’une victoire pourrait laisser l’opportunité à Marseille et, surtout, Lens de recoller dangereusement au classement.

L’OGC Nice, une équipe difficile à manœuvrer

Un match de tous les dangers pour le PSG évoqué par Éric Rabesandratana ce samedi matin sur les ondes de France Bleu Paris. L’ancien défenseur et capitaine parisien qui officie désormais comme consultant pour la radio attend un sursaut d’orgueil de la part de Kylian Mbappé et de ses partenaires. « Il y a fort à faire, il y a une grosse pression car le RC Lens est revenu à trois points. Ce qui était difficilement imaginable. C’est inquiétant aussi parce que le PSG reste sur deux défaites à domicile et que les joueurs sont catastrophiques dans ce qu’ils proposent. (…) Nasser Al-Khelaïfi est passé voir les joueurs hier. Comme avant chaque gros match de Ligue des Champions. Sauf que là, c’est une rencontre face au huitième du championnat, mais ce huitième est invaincu depuis que Didier Digard est en place. On a vu quelques limites des Niçois face à Angers la semaine dernière aussi. Peut-être une usure physique. Nice joue la Coupe d’Europe et cela use. C’est la seule équipe française encore qualifiée. Il faut la respecter. Il va falloir être très bon collectivement, avoir plus de maîtrise dans le jeu. (…) Vous perdez contre Rennes chez vous, alors que les Bretons n’ont rien montré de particulier, et vous perdez contre l’OL alors que Lyon vous bat simplement sur vos faiblesses. Il faut un esprit totalement différent ce soir. »