À quoi ressemblera l’effectif du PSG pour la saison 2022-2023 ? Depuis son intronisation, Luis Campos s’active sur le marché des transferts afin d’apporter les recrues nécessaires au groupe parisien. Et selon plusieurs sources, le dirigeant portugais ainsi que le futur coach du PSG, Christophe Galtier, seraient favorables à une mise en place d’un schéma tactique à trois défenseurs. Ainsi, en plus de Marquinhos, Sergio Ramos et Presnel Kimpembe, d’autres défenseurs axiaux sont ciblés à l’image de Milan Skriniar. De leur côté, Abdou Diallo et Thilo Kehrer ne seront pas retenus en cas d’offres satisfaisantes.

« Ce système à trois défenseurs est la meilleure solution pour le PSG »

Sur les ondes de France Bleu Paris, l’ancien Parisien – Eric Rabesandratana – a précisé que la défense à trois répond parfaitement aux qualités des joueurs présents dans l’effectif. « C’est une évidence. Le PSG serait dans les meilleures conditions en jouant à trois défenseurs centraux. Mauricio Pochettino a essayé la formule mais bien trop tard. Ça a été vraiment invraisemblable de ne jamais utiliser ce dispositif tactique avec les joueurs qu’il avait dans l’effectif (…) Quand on regarde l’effectif du PSG avec Hakimi et Mendes qui sont quand même des joueurs qui apportent énormément sur les côtés. Il faut les mettre dans les meilleures conditions. Donc, ce système à trois défenseurs est la meilleure solution pour le PSG. Ce qui a été surprenant, c’est que Pochettino ne prenne pas cette décision avant. En plus, on avait les joueurs pour jouer à trois. On avait Marquinhos, Kimpembe et puis après au fur et à mesure de la saison il y avait Ramos en plus. Donc, c’était vraiment tout ce qu’il fallait pour le Paris Saint-Germain. Malheureusement, j’ai envie de dire que ça n’a jamais été tenté dans les temps. »

Mais pour Eric Rabesandratana, le PSG devra se renforcer en défense avant de mettre en place ce système tactique, notamment en cas de départ d’Abdou Diallo et Thilo Kehrer. « Aujourd’hui, on a besoin de deux défenseurs centraux supplémentaires, parce que si vous partez sur ce dispositif, dans le roulement il faut intégrer la fatigue, les blessures ou les imprévus. Alors, il y a Skriniar qui est toujours dans le collimateur, mais il vous faut un défenseur supplémentaire dans le cas où vous ne gardez pas Diallo et Kehrer. Si vous gardez les deux, il y a la possibilité de les utiliser. Mais moi, je serai plus dans le choix de les utiliser pour la Ligue 1 et les compétitions nationales. »